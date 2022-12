Le créateur de MySpace veut remplacer Elon Musk à la tête de Twitter

Un incroyable retournement de situation pourrait être en préparation. Alors qu’Elon Musk a annoncé être à la recherche d’un nouveau PDG pour Twitter, Tom Anderson, célèbre créateur de MySpace, a déposé plus ou moins officiellement sa candidature. En réponse, les nostalgiques de la plateforme sont en ébullition.

C’est une situation probablement inattendue pour Elon Musk, qui semble persuadé de s’être attiré les faveurs du monde entier en rachetant Twitter. Le retour de bâton n’en a été que plus violent lorsque, ce lundi 19 décembre, il demande aux utilisateurs via un sondage s’il doit quitter ses fonctions de PDG de l’entreprise. Le peuple a parlé et le « oui » l’a emporté. Un résultat somme toute peu surprenant au vu des nombreuses polémiques survenues suite aux décisions catastrophiques du milliardaire depuis son arrivée chez Twitter.

Aujourd’hui, ce dernier a fini par sortir de son silence et a confirmé qu’il s’apprête à démission de son rôle de PDG. Avant cela, Elon Musk s’est malgré tout donné pour mission de lui trouver un remplaçant « assez fou pour accepter le poste ». Et il se pourrait qu’il ait déjà trouvé. En effet, en réponse à son tweet, un certain Tom Anderson a, semble-t-il, déposé sa candidature. Or, Tom Anderson n’est pas n’importe qui : il est le créateur de MySpace, l’un des premiers réseaux sociaux de l’Histoire.

Tom Anderson pourrait devenir le nouveau PDG de Twitter

Je parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait l’autre. Pourtant, avant l’arrivée du mastodonte Facebook, MySpace était l’un des sites les plus visités au monde et a largement contribué à l’existence des réseaux sociaux actuels. Autant dire que la candidature de Tom Anderson au poste de PDG en a ravi plus d’un, comme l’expriment certains en commentaires.

Sur le même sujet — Twitter : Elon Musk bannit les journalistes qui osent le critiquer et censure son concurrent Mastodon

« Si Tom de MySpace devient PDG de Twitter, cela complètera l’un des arcs narratifs de mon enfance », déclare un utilisateur, tandis qu’un autre prophétise que la firme sera valorisée « 8000 milliards de dollars » si Tom Anderson est aux commandes. Pour l’heure néanmoins, mieux vaut rester prudent à ce sujet. En effet, une capture d’écran postée sur Twitter ne constitue pas encore une candidature officielle auprès de la plupart des entreprises.