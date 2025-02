Le clavier virtuel pour smartphone le plus utilisé au monde dépasse les 10 milliards de téléchargements

Gboard, le clavier virtuel de Google pour Android, vient de franchir un cap historique en dépassant les 10 milliards de téléchargements sur le Play Store. Cette prouesse place l'application parmi les plus populaires de tous les temps, surpassant même le nombre d'habitants sur Terre.



Lancé initialement en 2013 sous le nom de Google Keyboard, puis rebaptisé Gboard en 2016, cet outil est devenu incontournable pour les utilisateurs d'Android. Son succès s'explique en partie par son statut de clavier par défaut sur de nombreux appareils, mais aussi par les nombreuses fonctionnalités innovantes qu'il propose. Parmi celles-ci, on trouve la saisie vocale hors ligne, la traduction intégrée via Google Translate, la reconnaissance de texte dans les images (OCR), et un gestionnaire de presse-papiers performant.

Au fil des années, Gboard s'est enrichi de fonctionnalités expressives telles que la recherche d'emojis, de GIF et d'autocollants, ainsi que l'Emoji Kitchen permettant de créer des combinaisons uniques. Les utilisateurs de smartphones Pixel bénéficient en outre de fonctionnalités exclusives comme la saisie vocale assistée par l'IA, la récupération automatique de texte et l'intégration avec les captures d'écran. L'application est également disponible sur d'autres plateformes comme Wear OS et Android TV, élargissant ainsi sa portée au-delà des smartphones et tablettes.

Lire également – Google veut vous inciter à écrire avec votre voix, voici comment

Un avenir prometteur pour le clavier le plus téléchargé au monde

Le succès de Gboard ne semble pas prêt de s'arrêter. Google continue d'innover et de tester de nouvelles fonctionnalités en version bêta, comme une barre d'outils de saisie vocale assistée par l'IA, des boutons d'annulation et de rétablissement, ainsi que des améliorations de l'Emoji Kitchen. La dernière mise à jour stable a simplifié le thème dynamique à deux couleurs, rendant la personnalisation plus accessible.

Ce jalon de 10 milliards de téléchargements place Gboard aux côtés d'autres applications Google tout aussi populaires comme YouTube, Google Maps, Gmail et Google Photos. Bien plus qu'un simple outil de saisie, Gboard est devenu une plateforme de communication polyvalente, capable de s'adapter aux besoins variés des utilisateurs du monde entier. Alors que Gboard continue d'évoluer, il sera intéressant d'observer comment Google parviendra à maintenir sa domination sur le marché des claviers virtuels.