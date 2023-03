Le classement des meilleurs smartphones Android évolue, certains Galaxy S23 prennent des photos floues, c’est le récap !

En ce mardi 14 mars 2023, on découvre le classement des smartphones les plus puissants du moment, les hackers peuvent pirater votre ordinateur sans connexion Internet, l’appareil photo des Galaxy S23 rencontre un problème matériel gênant, c’est l’heure du récap.

AnTutu a dévoilé le classement mensuel des smartphones qui ont obtenu les meilleures notes sur leurs outils de benchmarking. L’actualité des smartphones étant actuellement foisonnante, c’est très logiquement que la liste comprend de nouveaux noms. Si les Galaxy S23 en font bien évidemment partie, des témoignages toujours plus nombreux font état d’un problème qui affecte le capteur photo du flagship de Samsung. Par ailleurs, des chercheurs coréens ont trouvé le moyen de voler vos informations sans même que vous soyez connectés à Internet. C’est parti pour le récap !

Les meilleurs smartphones du moment sont annoncés

Chaque mois, le site Antutu dévoile la liste des smartphones ayant obtenu les meilleures notes sur leurs bancs d’essai. Dans le classement de février 2023, on notera que les 10 premières places sont trustées par des smartphones tournant avec ce qui se fait actuellement de mieux en matière de SoC pour Android, le Snapdragon 8 Gen 2. On apprend aussi que le Vivo X90 Pro+ a été détrôné par un smartphone de gamer.

À lire — AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants de février 2023

Voler vos informations et vous espionner avec un microphone, maintenant c'est possible

Les hackers trouvent des moyens toujours plus ingénieux pour délester leurs victimes de leurs informations personnelles, voire de leur argent. Ils seront donc fortement intéressés par cette découverte faite par des universitaires coréens. La technique utilisée est digne d’un film d’espionnage, et nécessite donc un peu de préparation en amont. Lisez la suite pour savoir par quel moyen original les pirates peuvent voler les informations contenues dans votre ordinateur, même si vous n’êtes pas connecté à Internet.

À lire — Ils parviennent à voler les données de votre ordinateur à travers… ses haut-parleurs !

Certains Samsung Galaxy S23 souffrent d'un problème de capteur photo

Problèmes de connexion au WiFi 6, bug de fonctionnement avec Android Auto, et autres ratés de la stabilisation optique de la caméra. On peut dire que les problèmes s’enchaînent depuis le lancement des Galaxy S23. Aujourd’hui, de nombreux internautes se plaignent que leur Galaxy S23 prend des photos floues. Dans notre article, on fait une mise au point sur les origines et les causes probables de ce nouveau bug qui affecte les flagships de la marque coréenne.

À lire — Galaxy S23 : certaines photos sont floues à cause d’un problème matériel