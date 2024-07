HMD lance un smartphone avec une fonction inédite, les accros aux téléphones vont l’adorer (ou la détester)

HMD Global, le constructeur des téléphones Nokia, lance un nouveau smartphone : le Skyline. S’appuyant sur une fiche technique plus qualitative que les Pulse et Pulse Pro, ce nouveau smartphone intègre un nouveau mode appelé Detox. Ce dernier est destiné aux accros aux téléphones et aux réseaux sociaux. Le but : les aider à se déconnecter. On vous explique comment ça fonctionne.

Nous sommes tous devenus un peu accros à nos smartphones et aux applications qui y sont installés. Et les grandes firmes en ont conscience. Voilà pourquoi Samsung, Google ou encore Apple ont développé des fonctionnalités appelées « Bien-être numérique » (Android) ou « Temps d’écran » (iOS) afin que tous les utilisateurs prennent conscience du temps qu’ils passent sur leur mobile.

Mais avoir conscience d’un problème ne suffit pas forcément à le résoudre. Pour cela, certaines applications ont mis en place des fonctions qui brident leur accès. Nous pensons notamment à Instagram qui propose à ses utilisateurs de ralentir l’accès aux flux de posts (tout en apprenant à respirer). L’hyperconnectivité est un problème pour de nombreuses personnes.

HMD lance le mode Detox pour se déconnecter du smartphone

Pour aider les utilisateurs à couper le cordon avec leur smartphone et les applications auxquelles ils sont accros, HMD, le constructeur derrière la marque Nokia, dévoile le mode Detox. Il s’agit d’une fonction logicielle qui va couper l’accès à certains contacts et à certaines applications. Pas question de rendre inaccessibles toutes les fonctions du smartphone, seulement celles qui posent problème. Il existe deux niveaux au mode Detox : « soft » et « hard ». Le premier peut être désactivé par l’utilisateur à tout instant, mais pas le second.

Le mode Detox va être déployé par HMD dans son nouveau smartphone appelé Skyline. Ce dernier a été annoncé ce jeudi 18 juillet 2024. Il s’agit du smartphone ayant fait l’objet de plusieurs fuites et ressemblant comme deux gouttes d’eau au Lumia 920. Il reprend les bordures haute et basse rectilignes et les bords latéraux arrondis. Il reprend aussi le châssis en aluminium et l’écran légèrement surélevé. En revanche, de nombreux détails ont changé.

Le Skyline ressemble au Nokia 920, mais il n'a rien à voir

D’abord, le smartphone est très facile à réparer : une seule vis à enlever suffit pour accéder aux pièces détachées. Comme les Pulse et Pulse Pro que le constructeur a récemment lancés, le Skyline profite d’un partenariat entre HMD et iFixit pour la vente de pièces détachées qui coûtent de 20 euros (port de charge, pièce seule) à 100 euros (l’écran avec kit de réparation). HMD affirme que les pièces seront disponibles pendant 7 ans.

Ensuite, la fiche technique est actuelle. En voici les principaux éléments :

Écran pOLED Full HD+ 144 Hz de 6,55 pouces

Snapdragon 7s Gen 2

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage extensible par microSD

Batterie 4600 mAh avec charge rapide 33 watts et charge sans fil Qi2 (pas de chargeur dans la boîte)

Capteur principal 108 mégapixels signé Samsung, ouverture f/1.7, stabilisateur optique

Capteur ultra grand-angle 13 mégapixels

Téléobjectif 50 mégapixels, zoom optique 2x

Capteur selfie 50 mégapixels

Compatible OZO Audio avec son spatial et aptX Adoptive Audio

Compatible WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC et USB 2.0

Lecteur d’empreinte dans le bouton de démarrage

2 ans de mise à jour d’Android et 3 ans de patchs de sécurité

Certification IP54 (même après réparation)

Le Skyline est donc disponible dès maintenant. Sa configuration la plus légère (8+128 Go) est commercialisée 499 euros, tandis que sa version la plus généreuse (12+256 Go) est proposée à 599 euros. Le mode Detox n’est pas disponible au lancement. Mais il sera poussé dès le mois d’août. Parfait pour prendre de bonnes habitudes pendant les vacances.