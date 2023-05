L’Australie veut construire une arme laser capable de détruire des tanks

Le ministère australien de la Défense a chargé QinetiQ Australia de mettre au point un laser à haute énergie suffisamment puissant pour détruire des véhicules blindés, tels que les chars d'assaut.

L'Australie s'est lancée dans la course à la mise au point d'une arme laser pratique à haute énergie. Le pays a passé un contrat de 12,9 millions de dollars australiens (7,9 millions d’euros) avec QinetiQ Australia pour développer un prototype capable d'abattre des chars d’assaut. Alors que d'autres pays développent des armes similaires principalement pour contrer les menaces aériennes, l'Australie passe à la vitesse supérieure.

Le Defense Science and Technology Group (DSTG) d'Australie-Méridionale s'associe à QinetiQ pour développer un prototype d'arme laser, qui rendra les forces terrestres plus résistantes en exploitant le fait qu'un laser est largement autonome et que ses munitions sont électriques, ce qui réduit considérablement le besoin de stocks de munitions et de lignes de ravitaillement. Le ministère australien de la Défense a explicitement déclaré que le laser devrait être capable d'attaquer des véhicules blindés, y compris des tanks.

Les chars d’assaut vont avoir un nouvel ennemi

Pour ceux qui ne le savent pas, le système de Lockheed Martin est actuellement l'arme laser connue la plus puissante au monde, générant un faisceau de 300 kW. Ce niveau de puissance permet d'éliminer un large éventail de menaces, telles que les drones, les missiles, les obus de mortier et les avions. Cependant, aucun d’entre eux n’est blindé. Les chars d'assaut, en revanche, sont recouverts d'un épais blindage qui les rend très résistants à la chaleur et aux projectiles cinétiques. Brûler cette protection avec un laser serait un processus lent et difficile.

Pour s'attaquer aux chars d’assaut, un laser antichar devrait fournir d'énormes quantités d'énergie en un seul point à un blindage capable d'absorber et de dissiper beaucoup de chaleur, ce qui signifie qu'il faudrait développer un laser à semi-conducteurs beaucoup plus puissant que tout ce qui existe à l'heure actuelle. Un laser plus puissant nécessiterait également une mise à niveau de l'ensemble du système d'arme, notamment au niveau de l'alimentation électrique.

Quoi qu’il en soit, le pays espère mettre en place des capacités souveraines australiennes avancées et compétitives pour ses forces de défense dans des domaines technologiques essentiels, selon le scientifique en chef de la défense, le professeur Tanya Monro AC. L’Australie entend bien construire toute une usine pour produire le laser, et ne se contentera donc pas de le financer. Il reste maintenant à voir si le pays sera capable de développer une telle arme.