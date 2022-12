LastPass a minimisé les conséquences du dernier piratage, changez vos mots de passe

Contrairement à ce que ses responsables ont annoncé début décembre 2022, les pirates qui ont attaqué LastPass sont parvenus à s’emparer des données privées de certains utilisateurs du service.

Ses dirigeants l'ont admis au début du mois de décembre 2022, LastPass a été victime d’une énième intrusion au mois d’août dernier. La compagnie rassurait ses utilisateurs en affirmant que leurs mots de passe étaient en sécurité, bien chiffrés sur les serveurs de la plateforme. Ses représentants ont pourtant avoué hier que l’attaque a été bien plus dommageable qu’initialement annoncé.

Karim Toubba, PDG de LastPass, fait un point sur la situation : « aucune donnée d’utilisateurs n’a été volée en août 2022. Cependant, une partie du code source de l’application a été copiée et utilisée pour piéger un employé et lui subtiliser ses identifiants ». Cela a permis aux pirates de copier et de voler des volumes de stockage depuis les serveurs de la compagnie.

Un employé de LastPass s'est laissé piéger, les pirates ont les données privées de certains utilisateurs

Les hackers ont volé les données cryptées de certains utilisateurs du service. Ces dernières contiennent leurs informations de base telles que les noms, emails, numéros de téléphone et autres adresses IP. Pour rappel, déchiffrer ces données chiffrées avec l’algorithme de chiffrement symétrique le plus sûr du moment nécessite l’emploi d’une clé cryptographique créée à partir du mot de passe personnel associé au compte d’un client. Ce dernier est le seul à en avoir connaissance, ce qui complique la tâche des voleurs.

Même si les cybercriminels n’ont pas encore les codes pour parvenir à déchiffrer les données privées des utilisateurs de LastPass, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’ils réussissent à y accéder et à les exploiter. Si vous êtes un utilisateur de LastPass, nous vous conseillons de modifier tous vos mots de passe enregistrés sur le service. Si vous avez beaucoup de mots de passe, mieux vaut également passer à un autre gestionnaire de mot de passe. 1Password est la solution de rechange la plus souvent mentionnée.