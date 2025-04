L’application Coyote se paie un lifting pour ses 20 ans, voici tout ce qui change

Coyote, l'application d'aide à la conduite, souffle sa vingtième bougie. Pour l'occasion, Coyote s'offre une belle petite cure de jouvence. On fait le point sur toutes les nouveautés qui attendent les utilisateurs de la célèbre application française.

Parmi les applications d'aide à la conduite et de géolocalisation, il existe Waze, Google Maps, Apple Plans, mais aussi l'inénarrable Coyote. Plébiscité par près de 3 millions d'utilisateurs en France, Coyote atteint aujourd'hui l'âge canonique de… 20 ans. Voilà ainsi deux décennies que l'application permet de planifier son trajet, mais aussi et surtout d'éviter les amendes. Car l'application est essentiellement utilisée pour ça : s'appuyant sur une très forte communauté, elle offre le moyen d'être alerté en cas de passage sur une zone de contrôle routier.

Et pour l'occasion, les développeurs de Coyote ont décidé d'offrir à l'application un sérieux coup de lifting. L'entreprise à l'origine de l'application explique qu'il s'agit d'une “refonte complètement inédite […] depuis le lancement de la toute première Appli Coyote en 2009.” Voici donc un petit tour d'horizon des nouveautés.

Coyote se paie une cure de jouvence pour ses deux décennies d'existence

En 2025, Coyote fait essentiellement peau neuve au niveau graphique. Rappelons que l'été dernier, c'était l'aspect sonore des alertes qui était amélioré. Cette fois, c'est donc le côté visuel de l'application qui a été repensé. Cette nouvelle édition propose notamment un système d'alertes revu et corrigé. Ainsi, “les différentes alertes ont été totalement redessinées : leurs formes et leurs couleurs permettent de les hiérarchiser, au service de la sécurité sur la route. La forme triangulaire des alertes contrôles a été conservée afin de les différencier

des autres alertes. La couleur des alertes de perturbations et de sécurité s’intensifie en fonction de la dangerosité de l’alerte.”

Dès lors, le flash écran lorsque l'utilisateur dépasse la vitesse autorisée et les signaux d'alerte s'améliorent. Désormais, ces signaux d'alerte s'intensifient de manière progressive, de manière à ce que le conducteur ne soit pas surpris et que son attention soit captée au bon moment. Autre nouveauté : la navigation se révèle plus fluide et “optimisée pour un accès rapide aux informations essentielles”.

Enfin, Coyote explique qu'il est désormais possible de personnaliser son expérience de conduite, en basculant du mode carte (le mode classique qui propose la navigation en continu) au mode expert (qui permet d'anticiper les contrôles jusqu'à 30 km de distance).

Ces innovations sont d’ores et déjà disponibles dans la toute version de l'application. L'édition pour iPhone devrait être déployée au moment où vous lisez ces lignes. Quant à la mouture pour Android, elle est en cours de diffusion et sera accessible pour l'ensemble des utilisateurs d'ici le début de semaine prochaine. Enfin, ces diverses nouveautés sont également accessibles depuis la version Carplay et Android Auto de l'application.