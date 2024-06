L’Apple Watch va changer de design en 2024, mais ça va nous apporter quoi au quotidien ?

En septembre 2024, Apple devrait dévoiler une nouvelle génération de montre connectée : l’Apple Watch Series X, fêtant ainsi les 10 ans de la première version de la smartwatch. À en croire des rendus 3D réalisés à partir de schémas techniques, Apple apporterait quelques changements au design de cette dixième génération. L’occasion idéale de savoir, avec un peu d’avance, quels seront les changements à attendre cette année.

En 2024, nous allons fêter les 10 ans de la première Apple Watch. Du moins l’annonce officielle de la montre, puisque cette dernière n’a été commercialisée qu’en 2025. À cette époque, l’Apple Watch était certes révolutionnaire par rapport aux autres smartwatches, puisqu’elle fonctionnait sur un vrai système d’exploitation sur laquelle vous pouviez installer des applications. Ce n’est qu’après que Google est arrivé avec Android Wear, puis watchOS.

Lire aussi – La Galaxy Watch 7 Ultra coûtera aussi cher qu’un bon smartphone Samsung

Depuis, l’Apple Watch a grandi, a muri et se positionne toujours comme l’une des montres connectées les plus vendues dans le monde. Elle s’est également multipliée, avec des versions SE et Ultra. Nous en avons testé plusieurs sur Phonandroid. Et le résultat est globalement le même à chaque fois : l’expérience est excellente… mais un peu identique d’une année sur l’autre. Parce que le design ne change pas fondamentalement.

Un boitier et un écran plus grand pour plus de confort d'autonomie ?

Se pourrait-il qu’Apple prépare une évolution de l’Apple Watch similaire à celle de l’iPhone à la sortie de l’iPhone X (tristement célèbre pour son encoche malaimée) ? La firme de Cupertino travaillerait en effet sur une refonte que nous avions déjà évoquée en 2023. Nous en voulons pour preuve une nouvelle fuite en provenance du site indien 91Mobiles. Ce dernier a publié des rendus 3D réalisés à partir de schémas techniques prétendus de la prochaine smartwatch d’Apple.

Ces schémas indiquent que l’Apple Watch X (ou quel que soit son nom final) profitera d’un écran encore plus grand, avec des boitiers de 45 mm et 49 mm. À titre de comparaison, les boitiers de la Series 9 mesurent 41 mm et 45 mm. Et le boitier de l’Apple Watch Ultra mesure 49 mm. Apple profiterait de ce changement pour agrandir encore les écrans, passant à 2 pouces sur la version 49 mm. Un chiffre à comparer aux 1,93 pouce de l’Apple Watch Ultra et 1,7 pouce de l’Apple Watch Series 9 45 mm.

Et ce n’est pas tout : les dimensions de l’Apple Watch Series X seraient légèrement plus élevées que l’Apple Watch Series 9, avec un boitier et un écran légèrement incurvé. Elle serait donc plus petite que l’Apple Watch Ultra, mais serait dotée d’un écran plus grand. Voilà qui est cocasse. L’Apple Watch Series X serait également un peu plus épaisse. Bien sûr, augmenter le volume du boitier ne signifie pas qu’un écran plus large et plus confortable. Cela veut dire aussi plus d’espace à l’intérieur pour une batterie plus généreuse. Et donc, potentiellement, une meilleure autonomie, comme cela avait été évoquée par une fuite précédente. Réponse en septembre prochain, logiquement.