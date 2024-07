Dès ce 29 juillet 2024, la boutique en ligne et le marché de la Xbox 360 fermeront leurs portes définitivement. Dans cet article, nous allons essayer de répondre à toutes les questions des joueurs sur le devenir de leurs jeux, de leurs films et séries, sur le jeu en ligne ou encore sur la rétrocompatibilité de certains titres.

Alors que Microsoft a annoncé en avril 2024 vouloir devenir le fer de lance de la préservation du jeu vidéo, le constructeur américain multiplie les actions contradictoires…

En effet et comme vous le savez peut-être, la firme de Redmond a confirmé l'an passé la fermeture de la boutique et du market place Xbox 360 dès ce 29 juillet 2024. Dans cet article, nous allons essayer de répondre à vos questions sur le devenir de vos jeux Xbox 360 et Original Xbox achetés précédemment, de vos contenus Microsoft Movies & TV, ou encore du jeu en ligne et de la rétrocompatibilité.

Quels contenus seront inaccessibles après la fermeture ?

Concrètement, que signifie la fermeture du store Xbox 360 et du market place associé pour les joueurs ? Pour résumer, les utilisateurs ne pourront plus à partir du 29 juillet 2024 acheter la liste de produits suivants :

les jeux Xbox 360 et Xbox originaux

les modules complémentaires comme des DLC

les icônes d'avatar

les applications

les images de jeux

les bande-annonces de jeux

les vidéos

les films et séries via l'appli Films et TV Microsoft

Comme le précise Microsoft, les joueurs ne pourront plus également payer pour changer de Gamertag sur Xbox 360, ou encore prolonger leur abonnement Xbox Game Pass Core via la boutique de la console. Pour ce faire, il faudra passer impérativement par le site xbox.com, ou bien sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Doit-on tout retélécharger avant la fermeture du store 360 ?

D'après Microsoft, il n'y aura pas besoin de se lancer dans une session intense de téléchargement à gogo. Les joueurs pourront continuer à lire leurs jeux sur disque et à recharger des titres précédemment achetés au format numérique sur leur Xbox 360. Pour ce faire, il suffira de suivre cette procédure :

Rendez-vous dans les Paramètres de la console, puis sélectionnez Compte

de la console, puis sélectionnez Compte Cliquez ensuite sur Historique des téléchargements

Parcourez la liste des contenus disponibles et sélectionnez le jeu de votre choix avant de valider la commande Téléchargez à nouveau

Notez que cette procédure est valable si vous désirez transférer vos jeux sur une nouvelle Xbox 360 (à condition de s'être connecté avec le même Gamertag)

Que va-t-il arriver au solde de votre compte ou vos cartes cadeaux ?

C'est une question que peuvent se poser de nombreux joueurs qui ont pris l'habitude d'alimenter leur compte Xbox via des cartes cadeaux ou bien par carte bleue.

Comme le confirme Microsoft sur son support, le solde de votre compte est lié à votre compte Microsoft. En d'autres termes, il n'est pas perdu à la fermeture du store Xbox 360 et vous pourrez l'utiliser sur microsoft.com ou bien sur Xbox One et Xbox Series X/S. Concernant les cartes cadeaux échangeables, elles pourront toujours être ajoutées à votre compte sur le site redeem.microsoft.com.

Concernant des codes pour télécharger un jeu ou un DLC par exemple, il faudra impérativement les échanger avant le 29 juillet 2024. Après cette date, ils seront tout simplement désactivés.

Quelles conséquences pour les films/séries achetés et les applis ?

Venons-en aux applis, vous pourrez toujours les utiliser à condition de les avoir déjà téléchargées sur votre machine (et si tant est que le développeur l'a maintenue en activité). Après le 29 juillet en revanche, aucune application ne pourra être acquise pour être téléchargée sur Xbox 360.

Quant aux films et séries achetés sur Films et TV, sachez que vous ne pourrez plus les lire ou vous en procurer sur Xbox 360. Pour cause, l'application Film et TV Microsoft va également fermer ses portes à cette date sur la console. En revanche, sachez que l'appli reste disponible sur les appareils Windows (Windows 10 ou ultérieure), sur Xbox One et Xbox Series X/S. Vous pourrez accéder à tous vos contenus sur ces supports.

Pourra-t-on continuer à jouer en ligne ?

Sur ce point, Microsoft est formel. La fermeture du store Xbox 360 n'affectera pas les services multijoueur de la console. En d'autres termes, vous pourrez toujours jouer en ligne sur vos jeux téléchargés ou vos jeux sur disque. Notez toutefois que le maintien des serveurs restent à la discrétion des éditeurs de vos jeux préférés.

Quid de la rétrocompatibilité ?

Il ne faut pas se leurrer. Bien que Microsoft se présente comme un acteur de la préservation des jeux, la fermeture du store Xbox 360 marquera la disparition pure et simple de centaines de titres. Plus précisément, environ 220 jeux seraient amenés à se volatiliser, la faute à l'absence de sorties physiques. On compte parmi eux de petites pépites de l'ère 360 comme Bastion, Burnout Crash !, Child of Light, Fez, de nombreux jeux compatibles avec la caméra Kinect ou encore le premier Life is Strange et Mark of The Ninja.

Microsoft a confirmé qu'il ne comptait pas réactiver la prise en charge de la rétrocompatibilité pour les jeux qui seront perdus après l'arrêt. En d'autres termes, ne vous attendez pas à les retrouver par la suite dans la liste des jeux rétrocompatibles accessibles sur Xbox One ou Xbox Series X/S…