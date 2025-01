La Switch 2 serait à peine plus puissante que le Steam Deck en mode portable

Alors que la présentation de la Switch 2 approche, les dernières fuites continuent d'arriver sur le Web. Cette fois-ci, on parle de puissance brute et les chiffres avancés en déçoivent plus d'un.



Vous savez très bien à quoi va ressembler la Switch 2. Même si Nintendo veut vous convaincre que vous n'avez rien vu. Avec tous les “leaks” concernant la console, il est facile de créer un rendu très précis de son design, par exemple celui utilisé en illustration de cet article. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, ou peu : quelle va être la fiche technique de l'appareil ? À ce niveau-là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est des suppositions comme quoi la Switch 2 pourrait facilement faire tourner des jeux AAA.

Des photos de sa possible carte-mère nous en apprennent un peu plus, sans pour autant donner de chiffres concrets. Ce n'est pas vraiment une surprise : Nintendo sait très bien que la console ne peut pas rivaliser avec celles de Sony ou Microsoft et rechigne toujours à dévoiler ce genre de détails. Que les amateurs de téraflops et de GB/s se rassurent, un leaker a posté des données intéressantes sur le forum Famiboards. Comme d'habitude, à prendre avec des pincettes.

La puissance supposée de la Switch 2 a fuité et des joueurs sont déçus

Selon lui, la puce graphique Nvidia Tegra de la Switch 2 est basée sur son architecture Ampere. Sa vitesse d'horloge atteindrait 1 GHz en mode dock, ce qui donnerait une puissance de 3,1 TFLOPS. En mode portable, on descendrait respectivement à 561 MHz et 1,71 TFLOPS. Une limitation volontaire pour augmenter l'autonomie.

Concrètement, cela veut dire que dans ce dernier cas, la Switch 2 serait à peine plus puissante qu'un Steam Deck, qui lui affiche 1,6 TFLOPS. Même “dockée”, impossible de rivaliser avec une PlayStation 5 (10,28 TFLOPS), une Xbox Series X (12 TFLOPS) ou encore une Xbox Series S (4 TFLOPs). Plusieurs internautes ont fait part de leur déception. Heureusement, la puissance ne fait pas tout, comme l'a prouvé l'immense succès de la Switch 1ère du nom ou de la Wii.