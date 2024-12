L’identité des utilisateurs de sites pirates sera bientôt dévoilée à cause d’une décision de justice historique

La justice italienne passe à l’offensive contre le piratage en ligne. Une décision historique impose à Cloudflare, un géant des services internet, de bloquer l’accès à des sites diffusant illégalement les matchs de football de la Serie A. Cette mesure pourrait bien transformer la manière dont les droits numériques sont protégés.

Le piratage en ligne est une problématique grandissante, particulièrement pour les industries du sport et du divertissement. En Italie, la Serie A de football est régulièrement ciblée par des plateformes illégales diffusant ses matchs en streaming. Pour contrer ce phénomène, le Piracy Shield a été mis en place pour offrir aux ayants droit de nouveaux outils de blocage. Cependant, des erreurs dans son fonctionnement ont déjà provoqué des blocages injustifiés de services légitimes comme Google Drive, ce qui suscite des controverses.

Cloudflare, une entreprise spécialisée dans la gestion du trafic internet et la protection des sites web, se retrouve au centre de cette bataille. La Cour de Milan a jugé que les services de la société facilitaient l’accès aux plateformes de streaming pirate, en contournant les restrictions imposées par le Piracy Shield. Par conséquent, le tribunal a exigé que l’entreprise bloque les domaines et adresses IP associés à ces sites, tout en suspendant les services pour leurs futurs alias.

L’Italie contraint Cloudflare à bloquer les plateformes de streaming illégal

Selon la décision de justice, Cloudflare doit désactiver plusieurs de ses services pour les sites identifiés comme pirates. Cela inclut son réseau de distribution de contenu (CDN), ses services DNS et son VPN gratuit WARP. De plus, l’entreprise doit fournir des informations détaillées sur les clients utilisant ses services pour diffuser illégalement les matchs de la Serie A. Cette obligation s’étend également aux données des utilisateurs finaux, notamment leurs adresses IP et journaux de connexion, afin d’aider les ayants droit à traquer les responsables.

Cette décision marque un tournant dans l’application des lois anti-piratage en Italie. Les avocats représentant la Serie A la décrivent comme une avancée majeure, non seulement pour contrer le piratage, mais aussi pour définir la responsabilité des entreprises comme Cloudflare. Cependant, cette mesure remet en cause le respect de la confidentialité des utilisateurs et redéfinit les limites d’intervention des intermédiaires internet. L'entreprise, qui se présente comme un acteur neutre, n’a pas encore commenté ce verdict, mais son impact pourrait être significatif pour les services web similaires dans le monde entier.