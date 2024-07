La puce Neuralink n’est pas prête de rendre la vue aux aveugles selon cette étude

Malgré les affirmations d'Elon Musk, une étude montre que l'implant Neuralink ne va pas redonner la vue aux aveugles, du moins pas dans sa forme actuelle. Dire le contraire est même dangereux pour les scientifiques.



Les progrès fulgurants de la médecine actuelle sont source d'espoir pour de nombreux patients atteints d'un handicap moteur incurable comme une paralysie des membres ou une cécité. Ainsi, quand Elon Musk fonde Neuralink pour créer un implant cérébral révolutionnaire, beaucoup se portent volontaires afin de recevoir la puce le plus vite possible. Et force est de constater que les résultats sont là : l'un des premiers patients devient capable de jouer aux échecs ou aux jeux vidéo par la pensée. Un succès inédit en la matière.

En parallèle, le milliardaire annonce Blindsight, vision aveugle en français. Dérivée de Neuralink, le but de cette puce est explicite : rendre la vue à celles et ceux qui l'ont perdue. Les premières expériences sur des singes sont concluantes, si l'on en croit les affirmations de Musk. L'homme va plus loin en indiquant qu'à terme, la “résolution” offerte par le dispositif pourra “dépasser la vision humaine“. Une proclamation désormais remise en cause par des scientifiques.

L'implant Neuralink ne va pas redonner la vue aux aveugles, cette étude est formelle

Publiée dans le magazine Nature, l'étude des chercheurs américains Ione Fine et Geoffrey M. Boyton montre qu'on est encore loin de la révolution annoncée par le patron de Tesla et SpaceX. Ce dernier part en effet d'un postulat erroné. Contrairement à ce qu'il pense, implanter des millions de petites électrodes dans le cortex visuel ne va pas donner une vision “haute définition”. Pour le démontrer, Fine et Boyton ont créé un patient virtuel à l'aide de données animales et humaines pour vérifier les effets de la puce Blindsight.

Les résultats mettent en évidence qu'une électrode n'est pas l'équivalent d'un pixel, mais plutôt d'un neurone, au mieux. Par exemple, si une vidéo d'un chat composée de 45 000 pixels est parfaitement claire, un humain possédant 45 000 électrodes dans le cortex visuel ne verrait que des formes indistinctes.

Rendre la vue est beaucoup plus complexe que le pense Neuralink. “Même pour obtenir une vision humaine typique, il faudrait non seulement aligner une électrode sur chaque cellule du cortex visuel, mais aussi la stimuler avec le code approprié“, explique Ione Fine. L'auteure préconise donc de ne pas s'emballer outre mesure afin de ne pas donner de faux espoirs aux personnes concernées.

Source : University of Washington