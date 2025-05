La publicité débarque dans les recherches par IA, l’identité du coupable ne va pas vous surprendre

Qui donc a bien pu avoir l'idée d'insérer de la publicité dans les résultats de recherche par IA ? Vous avez trouvé, c'est bien de Google dont on parle.

On en avait déjà entendu parler, mais Google a officialisé l'introduction d'un mode IA à son moteur de recherche lors de sa dernière conférence I/O. Celui-ci est même déjà disponible aux États-Unis, et ne devrait pas trop tarder à arriver en France. La firme ne s'en est logiquement pas vantée durant l'événement d'annonce, mais ce nouvel outil va être l'occasion d'ajouter de la publicité aux résultats de recherche par IA.

Ce n'est pas une surprise que ce soit Google qui saute ce pas, alors que les agents conversationnels IA avaient jusqu'ici été épargnés par la publicité. Heureusement, ce n'est pas l'assistant Gemini qui est ici concerné, mais bien la fonction d'IA de la recherche Google. Pour l'entreprise, il s'agit d'un compromis entre un passage à l'IA pour ne pas trop perdre de parts de marché et la conversation de son modèle économique fétiche pour que ses revenus n'en soient pas trop affectés.

Ce n'est pas de la pub, c'est une fonctionnalité

“À mesure que les gens utilisent les aperçus de l'IA, nous constatons qu'ils sont plus satisfaits de leurs résultats et qu'ils effectuent des recherches plus souvent. Nous constatons même que le volume de requêtes commerciales augmente également. Cela peut créer davantage d’opportunités pour les annonceurs, car les internautes se tournent vers la recherche pour découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits”, explique Google dans un billet de blog.

Le géant du web va jusqu'à présenter l'introduction de la publicité dans sa recherche par IA comme une fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs. “Les gens trouvent les publicités dans les aperçus AI utiles, car ils peuvent se connecter rapidement aux entreprises, produits et services pertinents pour passer à l'étape suivante au moment exact où ils en ont besoin”. On peut comprendre que Google doive bien se rémunérer d'une manière ou d'une autre pour fournir un service gratuit. Mais en essayant de le faire passer pour un avantage, on peut considérer que la société nous prend un peu pour des jambons.