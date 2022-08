La PS5 fait flamber les prix, Apple confirme la date de lancement de l’iPhone 14, c’est le récap’

La PS5 voit son prix augmenter de 50 €, Apple confirme la présentation des iPhone 14 pour le 7 septembre, Nvidia suivra probablement avec ses RTX 4000… bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, Sony a pris tout le monde de court en annonçant une hausse des prix surprise pour la PS5. Avec 50 € de plus sur la facture, on ne peut pas vraiment parler de bonne nouvelle, contrairement à la confirmation de la tenue de l’événement Far out début septembre, et avec lui l’arrivée des iPhone 14. Même son de cloche chez Nvidia, qui tease l’arrivée imminente de ses RTX 4000 pour cet automne.

Sony augmente par surprise le prix de la PS5

C’est une surprise dont on aurait pu se passer. Hier, Sony a annoncé une hausse des prix pour sa PS5. Le modèle standard et la Digital Edition augmentent tous deux de 50 €, faisant ainsi passer leur facture respective à 549,49 € et 399,99 €. Surprise qui, en réalité, n’en est pas vraiment une, puisque l’inflation a déjà poussé de nombreux constructeurs à prendre cette même décision, notamment Microsoft avec sa Xbox Series en Inde.

Rendez-vous le 7 septembre prochain pour découvrir les iPhone 14

On n’attendait plus que la confirmation officielle d’Apple, c’est désormais chose faite. L’événement Far out, qui sera l’occasion de présenter les nouveaux iPhone 14, se tiendra bien le 7 septembre 2022. Notons que la conférence se tiendra donc un mercredi, ce qui dénote des habitudes de la firme qui organise généralement ses keynotes le mardi. L’événement devrait également être l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 8.

Nvidia annonce à demi-mot la présentation des RTX 4000 pour septembre

Du moins, c’est ce que laisse entendre le patron des Verts, qui annonce déjà des révélations pour la GTC, qui aura lieu le 20 septembre prochain. Il y a de fortes chances pour l’événement soit l’occasion de présenter officiellement la nouvelle architecture Lovelace. En théorie, les RTX 4000 ne devraient pas tarder à lui emboîter le pas.

