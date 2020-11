La PS5 aurait pu être encore plus grosse

La PS5 aurait pu être encore bien plus grosse à l’origine. Le designer de la console a en effet indiqué dans une interview qu’il avait pensé à des formes plus massives que celles que l’on connaît aujourd’hui, mais que Sony lui a finalement demandé de réduire.

La PS5 est un mastodonte, un beau bébé qui adopte des dimensions e 40 x 10 x 26 centimètres. Il s’agit là de la console la plus grosse de l’histoire, mais elle aurait pu être encore plus massive, selon l’aveu même de son designer Yujin Morisawa.

Dans une interview accordée au Washington Post, Yujin Morisawa, qui a dessiné les lignes de la console, donne quelques détails sur sa conception. A la base, il l’avait imaginée encore plus grosse :

« Quand j’ai commencé à dessiner, elle était beaucoup plus large alors que je ne savais même pas ce que les ingénieurs avaient prévu de faire. C’est drôle car en réalité ils m’ont dit qu’elle était trop grosse. Donc j’ai dû la réduire un petit peu par rapport au premier dessin. »

Une excellente gestion de la chaleur

La PS5 est grosse, mais ce n’est pas pour le simple plaisir d’encombrer nos salons. En effet, après nos tests, nous avons conclu qu’elle ne dégageait aucun bruit notable. La chaleur est également bien gérée grâce à son aération qui court tout le long de la façade ainsi que sa grande taille. Pour Yujin Morisawa, la console dispose d’ailleurs de « dimensions parfaites ».

« Si je l’avais fait plus fine, le flux d’air aurait été réduit à l’intérieur. Cela aurait dérangé le joueur pendant qu’il joue. C’est la sagesse du format. J’ai dessiné des lignes parfaites et tenté d’atteindre la taille parfaite. »

Tout est une question de compromis, donc. Une console plus petite, comme l’avait été la PS4, aurait pu faire beaucoup plus de bruit, les ventilateurs devant travailler plus pour éliminer l’air chaud accumulé dans le châssis. En tout cas, la console n’est pas si grosse pour rien. Un sacrifice fait pour une meilleure expérience de jeu.

Pour rappel, la PS5 sort dans le commerce le 19 novembre prochain. Il faudra la commander en ligne, le confinement ne permettant pas de la trouver dans les rayons.