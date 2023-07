La plus grosse plateforme pirate se transforme, myCanal est disponible 4K sur Android TV, le récap’

Zoro.to devient Aniwatch.to sans prévenir personne, myCanal propose enfin son catalogue en 4K sur Android TV, une fuite dévoile le design officiel des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5… bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, les férus de films et séries ont eu la surprise de voir un grand site de streaming pirate changer complètement d’identité. Ceux qui préfèrent les options légales ont pu se jeter sur le nouvel onglet 4K de myCanal sur AndroidTV. Enfin, côté smartphone, les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 se sont révélés avant l’heure.

Zoro.to n’est plus, place à Aniwatch.to

Zoro.to est certainement l’une des plateformes de streaming pirate les plus populaires au monde… du moins était, car Zoro.to n’existe plus. Pour autant, cela ne veut pas dire que le site et son contenu ont totalement disparu. Bien au contraire, celui-ci s’est simplement transformé en un autre. Voici donc désormais Aniwatch.to, une plateforme au design différent, mais à laquelle les abonnés ont toujours accès. Un rachat par une nouvelle équipe de développeurs a été mentionné.

myCanal est enfin disponible en 4K sur Android TV

Plus de trois ans après l’arrivée du Full HD sur Android et Android TV, les utilisateurs attendaient encore de pouvoir visionner leur contenu en 4 K. C’est désormais chose faite, a annoncé l’assistance Canal. Depuis la mise à jour 5.21.0 de l’application, celle-ci intègre un onglet 4K UHD qui regroupe tous les contenus disponibles avec une définition de 3840 x 2160 pixels, tels que Avatar : La voie de l’eau ou encore Top Gun : Maverick.

Voici à quoi vont ressembler les prochains smartphones pliables de Samsung

WinFuture a dévoilé les premières images officielles des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 avant l’heure. Du côté du Fold, il ne faudra pas s’attendre de changements majeurs pour le design, si ce n’est des modules photos légèrement plus fins. Ce qui n’est pas le cas avec le Flip 5, qui arbore un écran externe largement plus grand.

