Pixel Tablet : le prix en euros dévoilé, l’iPad n’a pas de souci à se faire

La Pixel Tablet se placera résolument comme une ardoise de milieu de gamme, à en croire cette fuite sur les réseaux.

La Pixel Tablet s’apprête à concurrencer les iPad et Galaxy Tab. Elle marquera le grand retour de Google sur le marché des tablettes. En plus de proposer des fonctionnalités et une interface propres à ce format, elle sera accompagnée d’un dock de recharge avec micros et haut-parleurs intégrés. Elle aura pour vocation de devenir le véritable centre de contrôle de la domotique du foyer en conjonction avec Google Home.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros. — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023

Les incursions de Google dans l’univers des tablettes n’ont jamais été de franches réussites. Dans un marché où la demande pour ce type de gadget n’est pas des plus fortes à l’heure actuelle, la Pixel Tablet aura fort pour faire jeu égal avec l’iPad d’Apple, le leader incontesté du marché, qui totalise plus de 50 % des ventes en 2022. Le célèbre leaker Roland Quandt a dévoilé plusieurs détails concernant la sortie de la Pixel Tablet. Sur Twitter, en un message laconique, il déclare « Google Pixel Tablet : 128 ou 256 Go, “Porcelain” ou “Haze”, le prix semble être dans les 600-650 € ».

La Pixel Tablet pourrait coûter entre 600 et 650 €

Il confirme ainsi la rumeur selon laquelle deux paliers de stockage seront proposés. Au moment de choisir, il faudra donc garder à l’esprit que la Pixel Tablet ne disposera probablement pas d’emplacement pour carte SD. Me Quandt nous révèle que la Pixel Tablet pourrait coûter entre 600 € et 650 €. Cette tarification placerait la tablette dans un segment intermédiaire entre les iPad et Galaxy Tab A8 des concurrents, et leurs offres plus haut de gamme, l’iPad Air et le Galaxy Tab S8.

Au vu de son hypothétique fiche technique, au niveau des performances pures, la Pixel Tablet ne sera pas un foudre de guerre. Elle disposera d'un écran de 11 pouces et sera propulsée par une puce Google Tensor gravée à 5 nm. On ne sait pas encore si ce prix inclut ou pas le dock de la tablette, mais ce sera plus probablement sur le terrain des fonctionnalités et des applications que la Pixel Tablet devra se démarquer.