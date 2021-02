La Mi Watch arrive en France, découvrez la nouvelle montre connectée de Xiaomi à 149,99€

Xiaomi sort enfin en France sa Mi Watch, des mois après avoir présenté sa nouvelle montre connectée. Celle-ci se dote d’un écran AMOLED de 1,39 ”, d’un traceur GPS et de nombreux capteurs pour mesurer l’activité sportive. Elle sera disponible à partir du 23 février à 149,99 €.

Elle a su se faire attendre, mais elle est enfin là. Présentée par Xiaomi en septembre dernier, la Mi Watch débarque bientôt en France. Pour l’occasion, le constructeur dévoile sa fiche technique complète, qui peut se targuer d’avoir de jolies statistiques au compteur. Ce qui saute directement aux yeux, c’est bien sûr son autonomie capable de tenir jusqu’à 16 jours, pour un temps de charge égal à deux heures. La firme chinoise assure que « les utilisateurs n’ont besoin de brancher la montre que deux fois par mois pour profiter d’une utilisation ininterrompue ».

La montre connectée est équipée d’un écran AMOLED de 1,39 ’’ et propose plus de 100 cadrans personnalisables. Celle-ci sert avant tout à mesurer l’activité sportive grâce à ses multiples capteurs, activés par un seul bouton dédié. Ces derniers récoltent de nombreuses données de santé, comme la fréquence cardiaque ou le niveau d’oxygène dans le sang. Au total, ce sont 117 modes d’exercices qu’il est possible de tracker avec la Mi Watch.

La Mi Watch est idéale pour le sport comme pour la vie quotidienne

La montre inclut également un GPS ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Commande vocale avec Alexa, prise en charge des emojis natifs, déclenchement de l’obturateur de l’appareil photo, la Mi Watch est un petit bijou de technologie qui convient aussi bien aux sportifs qu’à ceux qui souhaitent une montre connectée complète. Cerise sur le gâteau : Xiaomi est parvenu à intégrer tout cela dans un appareil qui ne pèse que 32 g, tout en étant étanche jusqu’à 50 m de profondeur.

La Mi Watch se présente en trois couleurs de bracelets : noir, beige et bleu marine. Elle sera disponible à partir du 23 février dans les magasins Orange, SFR, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce et sur le site de Xiaomi. Elle sera commercialisée au prix conseillé de 149,99 €. En décembre dernier, le constructeur chinois a également dévoilé la Mi Watch Lite, un modèle avec traceur GPS et 9 jours d’autonomie. Aucune date de sortie n’a été indiquée, mais son lancement devrait en théorie suivre de peu celui de sa grande sœur.