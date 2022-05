La Nintendo Wii en or destinée à la reine d’Angleterre est de nouveau en vente

La Wii en or, destinée initialement à la reine Élizabeth II, est de retour. Donny Fillerup, le collectionneur qui possède la fameuse console, a rencontré quelques soucis durant les premières enchères. Il revient aujourd’hui à la charge sur une nouvelle plateforme avec un prix de départ bien plus abordable : 1900 euros.

Souvenez-vous : l’année dernière, Internet fait la connaissance de Donny Fillerup, un collectionneur à la renommée jusqu’ici assez intimiste, qui met en vente un objet bien particulier. Il s’agit d’une Wii, ce qui, pour beaucoup, constitue déjà un joli objet de collection en soi. Mais ce n’est pas n’importe quel Wii, puisque cet exemplaire est en or. Et ça ne s’arrête pas là ! Un exemplaire aussi unique se destine forcément à quelqu’un de tout aussi unique.

En effet, la console devait initialement appartenir à la reine Élisabeth II. Mais, pour diverses raisons de sécurité notamment, la souveraine britannique ne mit jamais la main sur cette Wii, et c’est donc Donny Fillerup qui en fera l’acquisition. En 2021, celui-ci décide de s’en séparer et la met en vente sur eBay pour la modique somme de 250 000 euros. Depuis, l’objet n’a plus vraiment fait parler de lui et on pensait alors qu’il avait trouvé acheteur. Mais que nenni : aujourd’hui, la console est réapparue sur le web à un prix beaucoup plus abordable.

Vous pouvez désormais acheter la Wii en or de la reine Élizabeth

Que s’est-il passé ? En postant son bien, Donny Fillerup s’est heurté au règlement d’eBay, qui interdit de créer une enchère avec un prix de départ trop élevé. Or, il semblerait que 250 000 euros entre dans cette catégorie. Le collectionneur a donc décidé de se tourner vers Goldin, une autre plateforme de ventes aux enchères. Cette fois-ci, il s’est montré plus raisonnable. Les enchères démarrent à 2000 dollars, soit environ 1900 euros.

À l’heure actuelle, le site affiche 6 propositions de rachat dont on ne connaît pas la teneur. Le collectionneur l’accompagne de cette description : « Voici The Golden Wii, la Wii de collection ultime, créée spécifiquement pour Sa Majesté la Reine dans un but marketing malheureusement inachevé. La console et sa manette sont toutes deux plaquées en or 24 carats. »