Cette Wii en or construite pour la reine Elizabeth II vaut 250 000 € sur eBay

À la fin des années 2000, la reine Elizabeth II s’est vue offerte une Wii en or. Toutefois, il semblerait que Sa Majesté n’ait jamais reçu ladite console. Celle-ci s’est retrouvée entre les mains d’un collectionneur, qui décide aujourd’hui de la revendre sur eBay pour la modique somme de 250 000 €.

En 2009, THQ, éditeur de jeux vidéo dans les années 2000, a une idée pour le moins insolite — et probablement très coûteuse — pour faire la promotion de son tout nouveau jeu, Big Family Games. L’entreprise commande la confection d’une Nintendo Wii entièrement recouverte d’or. Si, aujourd’hui, la sortie d’une édition limitée en or accompagne régulièrement les plus gros lancements de l’année, comme la PS5 version Caviar, les choses n’étaient pas forcément les mêmes à l’aube des années 2010.

Mais THQ ne s’arrête pas là. Une Wii en or, c’est bien, mais une Wii en or offerte à la reine Elizabeth II en personne, c’est encore mieux. L’histoire ne dit pas si la stratégie marketing de l’éditeur s’est avérée efficace auprès des consommateurs. On notera toutefois que l’entreprise a fait faillite quelques années plus tard, en 2013. Toujours est-il que, pour une raison inconnue, la reine d’Angleterre n’a jamais reçu son cadeau doré. À la place, c’est le collectionneur Donny Fillerup qui en a hérité.

Sur le même sujet : Nintendo Switch — il transforme sa Wii en console portable, voici la Swiitch !

Il revend sa Wii en or 250 000 € censée appartenir à la reine Elizabeth II

Donny Fillerup a conservé son précieux bien pendant plus d’une dizaine d’années, mais décide aujourd’hui de se séparer de l’objet insolite. Pour se justifier, il indique vouloir « passer à autre chose ». La fameuse Wii n’est ainsi qu’une pièce parmi la collection mise en vente. Il est fort à parier qu’elle est en toutefois le plus bel exemplaire, de par son recouvrement doré de 24 carats bien sûr, mais aussi et surtout par son histoire unique.

Le collectionneur a ainsi fixé le prix de sa console à 300 000 dollars, soit presque 250 000 €. Un prix que l’on peut considérer comme relativement juste, compte tenu de celui des éditions limitées en or que l’on voit apparaître chaque année. Donny Fillerup ne précise pas si la Wii permet de faire tourner les jeux de Nintendo, mais il souligne que son état est « utilisé ». Jouer à une console qui aurait normalement dû appartenir à la reine d’Angleterre, voilà quelque chose qui rajoute sûrement un certain cachet à son loisir.

Source : eBay