La Nintendo Switch accueillera bientôt une très belle exclusivité de la PS4

Une très belle exclusivité de la PlayStation 4 arrivera très bientôt sur la Nintendo Switch. Il s’agit de Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom, un RPG développé par le studio japonais Level 5 avec le concours du célèbre studio d’animation Ghibli. Le nom du jeu est apparu dans une base de données aux États-Unis.

La Nintendo Switch est-elle en réalité une PlayStation 4 ? Plusieurs jeux sortis exclusivement sur l’ancienne console de Sony arrivent de plus en plus sur la plate-forme hybride de Nintendo. Ce sera bientôt le cas de Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom, sorti en 2018 sur PlayStation 4 et récemment découvert dans la base de données ESRB (Entertainment Software Rating Board), organisme américain de classification des jeux et des logiciels (équivalent du PEGI européen).

En 2011 sortait sur PlayStation 3 l’une des perles du RPG japonais de l’époque. Elle s’appelle Ni no Kuni : Wrath of White Witch. Elle a été développée par le studio Level 5 à qui nous devons notamment les séries Professeur Layton, Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch ou encore White Knight Chronicles. Il s’agit d’un RPG en cell-shading où une partie du gameplay est très inspirée de Pokemon.

Ni no Kuni : un film de Ghibli transformé en jeu de rôle japonais

Pour créer l’univers graphique de la série Ni no Kuni, Level 5 s’est associé au studio Ghibli (qu’il est certainement inutile de présenter) qui a développé un bestiaire et des personnages très attachants. Avec cette signature visuelle si particulière. Le jeu était alors accompagné d’un autre opus, dédié à la Nintendo DS. Celui-ci est resté inédit en Europe.

Sept ans plus tard, en 2018, Level 5 et Ghibli remettent le couvert avec un troisième jeu appelé Ni no Kuni : Revenant Kingdom. Une sortie exclusive à la PlayStation 4 sur console (puisque le jeu est également sorti sur PC). Nouveaux personnages principaux. Nouveaux monstres à collectionner. Une excellente suite pour cette série dont vous pouvez retrouver le trailer en fin de cet article.

En 2019, Bandai Namco, éditeur de la série depuis ses débuts, et Level 5 portent le premier opus sur Switch. L’arrivée de sa suite sur la console hybride de Nintendo est donc très logique. Reste à savoir s’il s’agira d’un simple portage ou si cette version bénéficiera de quelques changements (au niveau gameplay ou au niveau contenu). Mais nous ne devrions pas tarder à connaître rapidement la réponse à cette question.

