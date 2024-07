La Nintendo Switch 2 pourrait être totalement silencieuse grâce au retrait de ce composant

Selon le leaker Moore's Law is Dead, le prochain appareil devrait offrir une augmentation significative des performances tout en conservant une efficacité énergétique impressionnante.

Dans une nouvelle vidéo YouTube, le leaker Moore’s Law is Dead a affirmé que la Nintendo Switch 2 devrait fonctionner sans ventilateur en mode portable. Cela pourrait se traduire par une expérience de jeu silencieuse en déplacement, une révolution par rapport à son prédécesseur. Pour y parvenir, la puce ARM de la console fonctionnerait, selon les rumeurs, à une modeste puissance de 5 watts en mode portable. Une véritable amélioration de l'efficacité par rapport à la Switch originale, qui, selon Nintendo, consommait environ 7 watts lorsqu'elle était connectée à une station d'accueil.

Le leaker suggère toujours que Nintendo pourrait utiliser une combinaison de Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia et d'un upscaler plus simple pour obtenir une qualité d'image 4K sur les téléviseurs. Heureusement, la console aura de quoi booster ses performances une fois dans son dock.

La Nintendo Switch 2 sera beaucoup plus rapide une fois dockée

Lorsqu'elle sera connectée à sa station, la Switch 2 devrait pouvoir déployer ses muscles, avec des vitesses d'horloge du GPU passant potentiellement de moins de 800 MHz à plus de 1,2 GHz. Cette augmentation pourrait faire grimper la consommation d'énergie entre 15 et 30 watts, ce qui nécessiterait probablement l'installation d'un ventilateur dans la station d'accueil elle-même. Les performances accrues devraient permettre une sortie 4K, bien que par le biais de technologies d'upscaling.

Comparée à la populaire Steam Deck, la Switch 2 présente un contraste intéressant. Bien qu'elle ne puisse pas égaler la console portable de Valve en termes de puissance de traitement brute, l'offre de Nintendo pourrait prendre de l'avance en termes de définition et potentiellement même de capacités de ray tracing, grâce à son GPU et à la prise en charge du DLSS. Le compromis semble se situer au niveau des taux de rafraîchissement, la Switch 2 visant probablement des taux de rafraîchissement inférieurs à ceux de la Steam Deck, mais compensant par des définitions plus élevées et peut-être des performances plus fluides grâce à la technologie VRR (Variable Refresh Rate, taux de rafraîchissement variable).

Pour les propriétaires actuels de la Switch, cela se traduira par une mise à niveau notable. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un bond en avant par rapport à tous les concurrents, les rumeurs de spécifications suggèrent une avancée significative qui devrait plaire à la base de fans fidèles de Nintendo. Quant à savoir quand nous verrons la Switch 2 sur les étagères, Nintendo a confirmé un dévoilement au plus tard en mars 2025.