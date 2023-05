Bitcoin, Ether : les États-Unis veulent alourdir de 30 % la facture d’électricité des mineurs

Dans un article publié sur le site officiel de la Maison-Blanche, le gouvernement américain annonce l’inscription au budget pour l’année fiscale 2024 d’une nouvelle taxe qui vise à « faire payer les cryptomineurs pour les coûts qu’ils imposent aux autres ».

Joe Biden propose une nouvelle taxe, la Digital Asset Mining Energy (DAME), qui serait progressivement mise en place et qui imposerait aux cryptomineurs de payer 30 % de leurs dépenses pour l’électricité utilisée dans leur activité de récolte de devises virtuelles. Ce droit d’accise, en termes fiscaux, vise à faire prendre leurs responsabilités aux compagnies et aux individus qui font parfois de très gros profits aux dépens de la société et de l’environnement.

En effet, la Maison-Blanche constate qu’à l’heure actuelle « les firmes de cryptominage n’ont pas à payer pour l’intégralité des coûts qu’elles imposent aux autres, sous la forme de pollution environnementale locale, d’augmentation des prix de l’énergie, et de l’impact de l’augmentation des émissions des gaz à effet de serre sur le climat. La DAME encourage les firmes à commencer à mieux prendre en compte les dégâts qu’elles imposent à la société ».

La Maison-Blanche veut taxer l'électricité utilisée pour le cryptominage

Chiffres à l’appui, le gouvernement souligne l’ampleur du problème soulevé par les cryptomonnaies : « alors que les cryptomonnaies sont virtuelles, la consommation d’énergie liée à leur production très demandeuse en ressources processeur est bien réelle et engendre de véritables coûts ». Et les statistiques sont impressionnantes : en 2022, la consommation d’électricité pour les besoins du cryptominage a largement dépassé celle des ordinateurs domestiques (50 milliards de kilowatts heures contre 35 milliards environ).

Le gouvernement invoque également la notion de justice sociale pour taxer les cryptomineurs : « la pollution due à la production d’électricité affecte de façon disproportionnée les quartiers les plus pauvres et les communautés de couleur ». Les acteurs de cette industrie encore récente seront prompts à souligner que malgré cette démonstration spectaculaire, le minage de cryptomonnaies n’est pas l’industrie la plus polluante. Elle est en fait loin derrière la sidérurgie qui, elle, n’est pas visée par la DAME. Pour être applicable, cet impôt doit avoir valeur de loi, et passer par un vote du Congrès.

Source : Maison-Blanche