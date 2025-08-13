La Lune donne encore du fil à retordre à l’appareil photo des Samsung Galaxy

La Lune semble avoir un don pour causer des soucis aux appareils photos des smartphones Galaxy de Samsung. Un phénomène inattendu modifie l’apparence de ses clichés.

Lorsqu’une nouvelle version logicielle est en cours de test, des anomalies peuvent apparaître. C’est ce qui se produit actuellement avec One UI 8, la prochaine interface de Samsung basée sur Android 16. Certains utilisateurs constatent des comportements inattendus, parfois amusants, parfois moins, dans certaines fonctions clés de leur smartphone.

Le problème le plus discuté en ce moment concerne l’application photo. Sur plusieurs modèles Galaxy équipés de One UI 8 en version de test, les clichés à fort zoom présentent un rendu très inhabituel. Cette fois, ce n’est pas la netteté ou la luminosité qui posent problème, mais bien la façon dont les images sont traitées après la prise de vue.

Un bug de la bêta One UI 8 de Samsung colore la Lune en violet après un zoom x30

De nombreux signalements venant des forums Samsung aux États-Unis, au Royaume-Uni et d’Inde confirment le même comportement. Lorsque l’option Intelligent Optimization est réglée sur « Maximum » et que l’utilisateur dépasse un zoom de 30x, la Lune prend une teinte violette sur la photo finale. Ce n’est pas tout : les clichés apparaissent aussi plus flous que ceux obtenus avec One UI 7. Cette erreur touche plusieurs modèles compatibles avec la version bêta, y compris les smartphones haut de gamme les plus récents comme le Galaxy S25 Ultra.

L’équipe en charge du programme de test a déjà présenté ses excuses. Aucun calendrier précis n’a été donné pour la correction, mais un contournement existe : réduire le réglage d’optimisation intelligent. Ce bug rappelle une polémique de 2023 autour du Galaxy S23 Ultra, lorsque le traitement logiciel appliqué aux photos de la Lune avait été critiqué pour son côté artificiel. Samsung avait alors expliqué que l’IA réalisait une composition multi-images pour améliorer les détails.

Cette fois, il ne s’agit pas d’un rendu trop travaillé, mais d’une erreur de traitement des couleurs dans le logiciel en développement. Jusqu’à la mise à jour, les amateurs d’astrophotographie devront composer avec cette Lune violette, souvenir amusant d’une bêta pas tout à fait maîtrisée.