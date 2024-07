La Google Pixel Watch 3 devrait emprunter une fonctionnalité très utile à l’Apple Watch

Alors que l’on attend avec impatience l'événement “Made by Google” de Google le 13 août, les fuites et les dossiers de la FCC nous dévoilent déjà ce que l’on peut attendre de la future Pixel Watch 3.

Google s’apprête d’ici quelques semaines seulement à lancer une nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 3. Parmi les améliorations potentielles, quelque chose se démarquerait : la technologie Ultra-Wideband (UWB), une capacité qui a été un élément de base dans les Apple Watch pendant des années.

De récents documents de la FCC révèlent que quatre nouveaux “appareils sans fil” de Google sont passés par l'approbation réglementaire. Ces appareils, qui portent les numéros de modèle GBDU9, GRY0E, GG3HH et GGE4J, seraient des variantes de la Pixel Watch 3. D’après les listings, les quatre modèles semblent prendre en charge la technologie UWB.

La technologie UWB sur une montre, à quoi ça sert ?

Pour ceux qui ne le savent pas, l'UWB est un protocole de communication sans fil à courte portée et à large bande passante. Son intégration pourrait ouvrir un monde de possibilités aux utilisateurs de la Pixel Watch. Imaginez que vous puissiez déverrouiller la porte de votre voiture d'un simple mouvement de poignet ou localiser avec une précision centimétrique d'autres appareils équipés de la technologie UWB. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que peuvent déjà faire les utilisateurs d’Apple Watch.

Mais l'UWB n'est pas la seule nouveauté intéressante. Les documents déposés auprès de la FCC suggèrent que la Pixel Watch 3 pourrait prendre en charge le Wi-Fi à 2,4 GHz et à 5 GHz, ce qui n’est pas commun dans le monde des smartwatches. Il y a même des indices de compatibilité avec le Wi-Fi 6 (802.11ax), offrant potentiellement des connexions plus rapides et plus fiables.

Google semble aussi doubler les options de taille cette année. Les rumeurs font état de variantes de 41 mm et de 45 mm, le modèle le plus grand pouvant être baptisé Pixel Watch 3 XL. Si l'extérieur ne subit pas de changements spectaculaires, l'intérieur, lui, bénéficierait d'un sérieux coup de pouce. La batterie plus grande du modèle de 45 mm pourrait répondre à l'une des principales critiques formulées à l'encontre des précédentes Pixel Watches : l'autonomie de la batterie. Associé à Wear OS 5, basé sur Android 14, les utilisateurs pourraient bénéficier d'une utilisation prolongée entre les charges.

En ce qui concerne le prix, les premières spéculations placent le modèle Wi-Fi à 349 dollars, et la variante LTE à 399 dollars. Il reste maintenant à voir quelles autres nouveautés nous réserve Google sur ses montres.