La France abandonne bientôt la radio analogique, vérifiez si votre poste radio est compatible DAB+

Le secteur français de la radio vise une transition complète vers le numérique d'ici 2033. Ce changement marquera la fin de la diffusion en FM au profit du DAB+ et de l'Internet. Un rapport de l'Arcom détaille cette évolution et ses implications.

La radio traditionnelle en FM, utilisée depuis des décennies, repose sur la diffusion hertzienne analogique. Cependant, une nouvelle technologie appelée DAB+ (Digital Audio Broadcasting) gagne du terrain. Cette dernière, obligatoire dans les voitures neuves depuis 2020, offre une meilleure qualité sonore, élimine les interférences et permet de rester sur la même station sans interruption, même lors de longs trajets en voiture.

Actuellement, environ 62 % du territoire français est couvert par le DAB+. Selon l'Arcom, dans son Livre Blanc de la Radio de juin 2024, ce chiffre devrait atteindre 70 % d'ici 2033. Selon ce même rapport, en 2023, 20 % des auditeurs écoutaient déjà la radio via des supports numériques, ce qui représente une augmentation de 63 % en cinq ans.

Les chiffres de l'Arcom montrent que plus de 9 millions de Français écoutaient la radio quotidiennement via Internet en 2023, soit 17 % de la population, contre 11 % en 2015. Cette tendance indique un basculement progressif vers l'écoute numérique. Elle est motivée par la modernisation des équipements et des véhicules modernes qui intègrent des systèmes comme Android Auto ou Apple CarPlay, même si de nombreux constructeurs ne veulent pas de ce dernier.

L’Arcom veut mettre fin aux radios classique d’ici 2033

L'Arcom propose ainsi une transition vers le tout-numérique en deux phases. La première, de “préparation”, se déroulera entre 2024 et 2027, visant à améliorer la couverture du DAB+ et à encourager l'adoption de récepteurs compatibles. La seconde, de “migration“, entre 2028 et 2033, verra une augmentation en douceur de l'utilisation de cette technologie et d’Internet pour la diffusion radio.

Ce passage de la FM au DAB+ et à Internet entraînera des changements importants pour les utilisateurs. Les anciens autoradios et postes non compatibles devront être remplacés par des modèles capables de les recevoir. Cela risque de dénaturer les véhicules classiques ou de collection, et va vous forcer à vous séparer de votre bon vieux réveil matin qui vous suit depuis des années.

Cette évolution marque donc la fin des autoradios traditionnels. L'Arcom prévoit des aides budgétaires pour soutenir cette transition, notamment pour l'équipement des communes et des utilisateurs. Le président de cette autorité, Roch-Olivier Maistre, souligne bien l'importance de cette évolution pour garantir l'avenir de la radio en France, car en effet, son audience en direct diminue. C’est le cas surtout chez les jeunes, et au public qui préfère les podcasts et autres usages à la demande.