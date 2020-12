Les voitures neuves doivent désormais être équipées d’un récepteur DAB+ en France

Depuis le 20 décembre 2020, le DAB+ est désormais obligatoire sur les voitures neuves. Une directive européenne impose en effet le petit récepteur sur l’ensemble des nouveaux véhicules.

C’est chose faite : en France, tous les véhicules neufs doivent être équipés d’un récepteur autoradio compatible DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Il est temps donc de faire donc nos adieux à l’ancestral récepteur analogique AM/FM.

Offrant une bien meilleure réception que la bande FM, celui que l’on appelle également RNT (radio numérique terrestre) a donc réussi en moins de 15 ans à s’imposer comme le meilleur moyen d’écouter la radio en voiture partout en France.

Le DAB+ est maintenant obligatoire dans tous les véhicules neufs

Le 20 décembre 2018 entrait en vigueur un nouveau code européen des communications électroniques. Celui-ci expliquait que « tout récepteur de radio de voiture intégré dans un véhicule neuf disponible à la vente ou à la location dans l’UE sera tenu d’inclure un récepteur capable de recevoir et de reproduire des services de radio fournis par l’intermédiaire de la radiodiffusion numérique terrestre. »

Les États membres avaient 2 ans pour appliquer ce texte au niveau national. C’est donc à compter du 20 décembre 2020 que tous les véhicules neufs doivent être équipés d’un récepteur DAB+ en France. Une adoption qui n’a pas attendu la mise en place de ce texte, puisqu’en réalité, le DAB+ s’est largement imposé dans l’Hexagone. Ainsi, en 2019, plus de 2,3 millions de récepteurs compatibles DAB+ ont été vendus en France. Au 1er semestre 2020, le petit récepteur était présent sur 59% des véhicules neufs en série, et sur 33% en option.On estime aujourd’hui que le DAB+ sera implanté parmi 40% de la population d’ici 2023.

À lire aussi : Sony lance l’autoradio numérique DSX-GS80, ampli 4x100W, DAB et dual Bluetooth pour 225 €

Pourquoi le DAB+ remplace-t-il la bande FM ?

Une mesure qui était nécessaire, car depuis quelques années, la bande FM connaît de gros problèmes de saturation. Une surabondance de radios empêche de nouvelles stations d’émettre. En outre, si la qualité d’écoute n’est pas toujours au rendez-vous, ses possibilités de fournir des informations sur les programmes en cours sont très limitées.

Le DAB+, qui repose sur une technologie de transmission numérique, apparaît donc la meilleure solution pour pallier les difficultés rencontrées par la bande FM. La qualité de réception numérique est bien évidemment meilleure qu’en analogique. En outre, contrairement à cette dernière, le DAB+ permet de regrouper différentes radios sur une seule et même fréquence. Le récepteur se charge ensuite de diviser le signal en autant de stations que nécessaire. Le DAB+ ne devrait donc pas connaître de problème de saturation de sitôt.

L’un des gros avantages de la technologie est donc d’assurer un plus large choix de radios. Dans certaines villes de France, il y a donc plus de stations qui émettent en DAB+ que sur la bande FM. Mais cette dernière ne va pas disparaître pour autant, puisqu’un appareil DAB+ est aussi capable de recevoir la bande FM. Lorsqu’une station est disponible dans les deux modes de transmission, le récepteur utilise celui qui lui offre la meilleure écoute possible selon l’endroit où le véhicule se trouve.