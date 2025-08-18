La fonction “Entourer pour chercher” d’Android va gagner une option très utile

“Entourer pour chercher”, l'une des fonctionnalités les plus appréciées sur Android, va encore s’améliorer avec cette puissante nouveauté. Voici à quoi elle va servir et quelle forme elle prendra.

Est-ce vous aussi vous “Entourez pour chercher” sur votre smartphone Android ? Depuis son introduction, cette fonctionnalité très intuitive est devenue l'une des préférées des utilisateurs. “Entourer pour chercher” permet comme son nom l'indique de lancer une recherche sur un élément affiché par votre écran de mobile. Mais pas que. Vous pouvez aussi vous en servir pour traduire un élément statique : panneau, affiche, menu…

C'est justement ce point que Google veut améliorer. La firme de Mountain View veut ajouter une option “Live Translate“, littéralement traduction en direct. Le but est de pouvoir utiliser “Entourer pour chercher” pour traduire des éléments en mouvement, par exemple le texte affiché par une vidéo, un panneau dynamique ou même un GIF.

“Entourer pour chercher” sur Android s'apprête à devenir encore plus intéressant

Bien que l'option ne soit normalement pas accessible, les équipes d'Android Authority ont pu en activer une ébauche. Soyez conscient que le fonctionnement final pourra être différent. Ici, il faut appuyer sur le tiroir d'applications (également en test) et choisir Live Translate. Un popup vous demande alors si vous voulez enregistrer tout l'écran de votre smartphone ou seulement certaines applications. La traduction se met en marche, ce qui est signifié par un liseré multicolore autour de l'écran, visible ci-dessous.

Une “pilule” flottante, déplaçable et rétractable sur le côté de l'écran permet de changer la langue dans laquelle traduire. Elle contient aussi une icone faisant penser à un outil de sélection pour cibler une seule partie de l'écran. Vient ensuite le bouton pour arrêter la traduction en direct et revenir à l'interface classique d'”Entourer pour chercher”. Étant donné qu'il s'agit là des prémices de Live Translate, nos confrères d'Android Authority n'ont pas pu l'essayer en profondeur, notamment sur une vidéo. L'option reste tout de même prometteuse.