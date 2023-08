La Fnac offre -130€ de remise sur des écouteurs sans fil Jabra Elite 85t !

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter d'une offre incroyable : une remise de 130€ sur une paire d'écouteurs Jabra Elite 85t avec réduction active du bruit ! On vous dit tout sur l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous cherchez des écouteurs sans fil efficaces, mais vous ne souhaitez pas vous ruiner ? On a trouvé L'offre qui répondra à toutes vos attentes : une paire d'écouteurs Jabra Elite 85t sans fil avec réduction active du bruit à -52% chez la Fnac !

En vous rendant rapidement sur le site de l'enseigne, vous pouvez ainsi vous procurer les écouteurs pour 119,99€ au lieu de 249,99€. Non, vous ne rêvez pas, la Fnac vous propose bel et bien une réduction immédiate de -130€. Difficile d'en demander plus…

En prime, pour profiter de vos écouteurs dès leur réception et gratuitement, la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement gratuits à la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix). Vous pouvez ainsi écouter tous vos titres préférés sans vous ruiner.

Les Jabra Elite 85t : des écouteurs d'exception à un prix abordable

Il est difficile de passer à côté de cette offre notamment parce que les écouteurs Jabra Elite 85t ne sont pas n'importe quels écouteurs. Depuis leur sortie, ils ont fait l'unanimité chez les consommateurs et les critiques.

Parmi leurs points forts, ils proposent la technologie Jabra Advanced Active Noise Cancellation qui permet une réduction de bruit active personnalisable. Vous pouvez ajuster le niveau de réduction grâce à un curseur et en fonction de vos besoins et habitudes.

Les écouteurs offrent également un son d'exception avec des haut-parleurs de 12mm et des basses remarquables. Ils proposent 6 microphones intégrés et une protection anti-vent pour une immersion maximale dans vos contenus audio et des conversations téléphoniques sans aucune gêne.

Côté autonomie, ils font là aussi un sans-faute et peuvent tenir jusqu'à 5h30 avec le mode réduction de bruit activé et 25h via l'étui de recharge. Sans la réduction de bruit, ils tiennent jusqu'à 7h en une seule charge et 31h avec l'étui de charge.

Enfin, précisons qu'ils sont résistants à l'eau avec la certification IPX4 et garantie 2 ans contre la poussière et l'eau. Vous pouvez donc les emporter partout avec vous et dans toutes vos activités, même les plus sportives.