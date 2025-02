La fin des forfaits mobiles surdimensionnés en France ? Une loi est en préparation

Les forfaits mobiles français, vantant des centaines de gigaoctets (Go) à bas prix, pourraient bientôt appartenir au passé. En effet, le gouvernement se préparerait à y mettre fin.

Depuis une décennie, les opérateurs français rivalisent en proposant des volumes de données toujours plus élevés pour tenter de séduire de nouveaux clients. Des offres dépassant 200 Go pour moins de 20 € se multiplient, alors que la consommation moyenne des utilisateurs plafonne à seulement 17 Go mensuels, selon l’Arcep. Un écart flagrant, qui soulève des questions sur l’utilité réelle de ces forfaits surdimensionnés.

Derrière cette surenchère se cache un enjeu environnemental majeur. Le numérique représente 4,4 % de l’empreinte carbone nationale, et l’usage des réseaux mobiles (4G/5G) génère un impact dix fois supérieur au Wi-Fi. Face à ce constat, l’Ademe prépare un projet de loi visant à instaurer une tarification progressive des données, incitant à privilégier les connexions fixes.

Un modèle à bout de souffle face à l’urgence écologique

Le texte, inspiré d’expériences scandinaves et d’opérateurs comme Prixtel, prévoit de facturer les données par paliers de consommation. L’objectif : responsabiliser les utilisateurs et réduire le gaspillage. Mais les opérateurs historiques résistent, arguant que ces forfaits « XXL » restent un argument commercial clé, même sous-exploités.

La position des entreprises contraste avec les recommandations des experts. Mathieu Wellhoff de l’Ademe rappelle que « basculer vers le Wi-Fi dès que possible est essentiel pour limiter l’impact environnemental ». Pourtant, la majorité des abonnés souscrivent à des forfaits surdimensionnés par habitude ou méconnaissance de leurs besoins.

Prévue pour 2026, cette réforme pourrait remodeler le marché. Certains acteurs, comme Prixtel, anticipent déjà le mouvement avec des offres ajustables. En Suède, un modèle similaire a réduit la consommation de données mobiles de 30 % en deux ans. Cependant, les craintes des consommateurs concernant une hausse des coûts persistent, même si les économies sur les Go inutilisés pourraient compenser. Reste à savoir si la législation parviendra à concilier sobriété numérique et réalité économique, dans un secteur où la course aux Go masque des enjeux bien plus critiques.