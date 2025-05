La fin d’Andor saison 2 aura un impact majeur sur les futurs films et séries Star Wars, voici pourquoi

La saison 2 d'Andor s'est achevée sur une révélation qui pourrait bien définir en partie le futur de Star Wars. Ses implications sont majeures, voyons à quel point. Attention, spoilers.

Parmi toutes les séries Star Wars qui ont vu le jour ces dernières années, et elles sont nombreuses, Andor est un cas à part. Racontant l'histoire de Cassian Andor, celui qui finira par remettre les plans de l'Étoile de la Mort à l'Alliance rebelle avec son équipe, elle ne met pas en scène les fameux Jedi. Ici les humains normaux, sans pouvoir, sont au centre des péripéties. La saison 2 d'Andor conclut la série d'une main de maître, et sa dernière scène ne sera pas sans conséquence pour le futur de Star Wars.

Vous vous en doutez, nous allons allègrement spoiler l'épisode final de la série. Si vous ne l'avez pas encore vu, arrêtez la lecture de cet article maintenant. Nous apprenons donc que Bix Caleen, avec qui Cassian entretenait une relation amoureuse, a quitté ce dernier enceinte de lui lors de l'épisode 9. La série s'achève sur la jeune mère portant son enfant dans les bras sur la planète Yavin IV.

Andor saison 2 se termine sur une révélation majeure pour l'univers de Star Wars

Nous savons déjà que Cassian meurt lors de sa mission et assistons à sa disparition dans Rogue One. L'existence de son fils laisse cependant présager que son héritage perdurera dans une future série, voire un futur film Star Wars. Il est très peu probable que l'enfant influe sur la guerre entre l'Empire et les rebelles telle que racontée dans les épisodes 4 à 6. Il est alors bien trop jeune.

En revanche, il pourrait prendre part au conflit entre le Premier Ordre et et la Résistance, dépeint lors des épisodes 7 à 9. L'enfant de Cassian Andor et Bix Caleen pourrait même apparaître dans Star Wars Starfighter, le film mettant en scène Ryan Gosling et prenant place 5 ans après Star Wars l’Ascension des Skywalker. Il, ou elle, serait alors dans la quarantaine. Quel que soit le choix retenu par les scénaristes, il y a fort à parier que le personnage aura un rôle à jouer.