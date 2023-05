La fibre de Google atteint les 20 Gb/s et se cherche de nouveaux testeurs

Google teste actuellement un nouveau débit pour sa connexion en fibre optique : 20 Gb/s. De quoi télécharger un film 4K UHD de 15 Go en moins d'une seconde, ça fait rêver, non ?

Si Google est aujourd'hui mondialement connu pour son moteur de recherche ou son système d'exploitation Android, le géant de Mountain View est également fournisseur d'accès internet aux États-Unis.

Jusqu'alors, le débit maximal d'une connexion fibrée par Google atteint les 8 Gb/s en descendant (et il faut dépenser 150 euros pour en profiter, mais ça, c'est une autre histoire). Mais voilà que Google vient de franchir un nouveau cap avec une vitesse de 20 Gb/s !

Google teste sa fibre à 20 Gb/s et l'offre gratuitement à ses utilisateurs

Une vitesse de téléchargement de 20 Gb/s en descendant, c'est ce que promet à présent la fibre de Google. Avec une telle vélocité, il est envisageable de récupérer un fichier de 100 Go en 5 secondes seulement. Bien évidemment, il convient de s'équiper de bout en bout du matériel capable d'accepter un tel débit sans subir le moindre goulot d'étranglement. Et il faut espérer qu'en face, les serveurs soient eux aussi capables d'envoyer le fichier en question à 20 Gb/s.

Ce qui est difficilement concevable pour le grand public à l'heure actuelle. En revanche, on peut très imaginer un usage multiposte pour les entreprises, les établissements scolaires, ou même les foyers dans lesquels résident un grand nombre d'appareils connectés.

Rappelons que, pour le moment, Google Fiber n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais il se développe à vitesse Grand V et est devenu un sérieux concurrent pour les deux plus gros opérateurs du pays que sont Verizon et AT & T. Le service est actuellement en test à la School of Science and Engineering de l'Université du Missouri. Google souhaite par ailleurs étendre son test et lance un appel à candidatures : 8 autres organisations peuvent rejoindre son programme, en attendant un déploiement à plus large échelle. Comme il s'agit d'un test, les entreprises et les organisations bénéficient actuellement d'un accès entièrement gratuit à sa fibre 20 Gb/s.

En France, c'est Free qui détient la palme du débit grand public le plus rapide. Avec sa Freebox Delta, l'opérateur promet un débit pouvant atteindre les 10 Gb/s en descendant (en réalité, on se situe davantage aux alentours des 8 Gb/s, ce qui est déjà un excellent score). À titre de comparaison, le débit maximal des Livebox 6 d'Orange et Bbox ultym de Bouygues est de 2 Gb/s, tandis que celui de la Fibre Premium de SFR est de 8 Gb/s lui aussi.