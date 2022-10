Chez Google, pour avoir la fibre à 8 Go il faudra débourser 150 € par mois

Google Fiber étend son offre d'Internet par la fibre aux Etats-Unis. Alphabet propose désormais des débits de 5 Go et de 8 Go dans certaines villes étasuniennes seulement.

Google Fiber est une offre d'Internet par la fibre optique proposée par Google dans 11 villes américaines. Depuis 2012, il propose des abonnements pour des débits allant de 1 à 2 Go à des prix qui, au pays de l’Oncle Sam, sont considérés comme modiques. On le sait, la performance et la vitesse sont les maîtres-mots chez le géant de Mountain View. Ce dernier a donc annoncé hier l’ajout de deux nouvelles offres avec des débits descendants de 5 Go ou 8 Go.

La directrice produit de Google Fiber annonce que ces deux nouveaux produits seront proposés début 2023, toujours dans les quelques villes américaines éligibles. Les abonnements pour 5 Go ou 8 Go de débit symétrique coûteront 125 $ et 150 $ par mois respectivement. Pour ce prix, Google louera un routeur WiFi 6 et jusqu’à 2 routeurs Wi-Fi Mesh. Lorsque l’on sait qu’une vitesse de transfert de 1 Go /s est plus que confortable pour streamer des vidéos en 4K ou pour jouer en ligne sans latence notable, on ne peut que s’interroger. À qui vont s’adresser de telles offres ?

Chez Google Fiber, l'abonnement 1 Go coûte 70 $ par mois

De tels débits sont susceptibles d'intéresser les familles nombreuses ou encore les gamers qui lanceront des jeux sur le cloud directement à partir des résultats de recherche, la cible principale d’Alphabet est le monde professionnel. Dans un monde où le travail dans le Cloud sur des projets parfois très lourds est devenu prédominant et où les visioconférences sont devenues monnaie courante, les entreprises se doivent de posséder une connexion stable et très rapide. Sur son blog, la compagnie cite ainsi l’exemple du monde de la finance, pour qui la moindre milliseconde de latence peut coûter ou rapporter des millions.

Les nouveaux abonnements 5 Go et 8 Go de Google Fiber seront disponibles dès le mois prochain dans certaines villes américaines, puis arriveront dans les autres régions éligibles en 2023. Ces offres seront-elles bientôt disponibles dans l’Hexagone ? C’est peu probable. En effet, Google Fiber n’est pas un projet lucratif pour Alphabet. La maison mère considère qu’il s’agit avant tout d’une initiative visant à accélérer l’adoption de la fibre aux Etats-Unis. Sur ce point là, la France est plutôt bien lotie. Free propose effectivement une offre à 8 Go en débit descendant (limitée à 700 Mbits/s en débit montant certes) pour 50 €/mois, soit une fraction du prix proposé par Google Fiber pour une offre équivalente.