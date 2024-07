La Fiat Grande Panda vient d’être dévoilée et elle entend bien vous impressionner avec sa solution de recharge unique

Fiat vient de dévoiler sa nouvelle citadine électrique, la Grande Panda, à partir de 25 000 euros. Cette voiture promet de rendre les véhicules électriques plus accessibles, tout en introduisant un câble de recharge unique et pratique.

Le marché des voitures électriques est en pleine mutation. Avec la fin des aides comme le bonus écologique, les constructeurs doivent trouver des moyens pour réduire les coûts et séduire un public plus large. Les citadines électriques, telles que la Renault R5 E-Tech, la Citroën ë-C3 et maintenant la Fiat Grande Panda, jouent un rôle crucial dans cette stratégie de réduction des prix. L’italienne arrive sur le marché avec un prix compétitif et une série d'innovations pratiques.

La Fiat Grande Panda se positionne comme une alternative abordable dans le segment des citadines électriques. Avec un prix de départ à 25 000 euros, elle reprend la motorisation de ses cousines, la Citroën ë-C3 et l'Opel Frontera. Cette nouvelle citadine de Fiat se distingue par ses dimensions compactes. Elle ne mesure que 3,99 mètres de long, 1,57 mètre de haut et 1,76 mètre de large. Son design, inspiré de la première génération, intègre des éléments comme une signature lumineuse en pixels et des jantes de 17 pouces au style futuriste.

La Fiat Grande Panda dispose d’un câble de recharge enroulé et intégré sous son capot

La Fiat Grande Panda introduit un câble de recharge unique. En effet, ce dernier est enroulé et intégré sous le capot. Il est accessible via une trappe à l’avant de la calandre. Cette solution astucieuse permet aux conducteurs d'éviter de le transporter dans le coffre et simplifie ainsi le processus de recharge à domicile. Celui-ci accepte jusqu'à 7 kW en courant alternatif, c’est donc idéal pour une utilisation domestique. De plus, la voiture est également équipée d'un chargeur embarqué de cette même puissance pour les recharges sur une borne murale dans votre maison.

Sous son capot, pas de grande surprise, la Grande Panda abrite un moteur électrique de 83 kW – 112 chevaux – et une batterie NMC de 44 kWh qui offre une autonomie de 320 kilomètres selon le cycle WLTP. La voiture promet des performances respectables avec une accélération permettant d'atteindre 100 km/h en environ 11,5 secondes. À l'intérieur, la elle se démarque avec un tableau de bord inspiré du circuit du Lingotto et un espace de rangement généreux de 13 litres. Le coffre, quant à lui, offre un volume de 361 litres. Elle surpasse ainsi ses concurrentes comme la Renault 5 et la Citroën ë-C3. En termes de technologie, elle dispose d'un écran tactile de 10,25 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.