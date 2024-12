Galaxy S25 Plus : des photos volées du smartphone dévoilées avant le lancement

De nouvelles images du Samsung Galaxy S25 Plus viennent d'apparaître sur la toile, confirmant un changement de design pour la gamme Galaxy S25. Ces clichés en situation réelle, partagés par le leaker @Jukanlosreve sur X, révèlent plusieurs détails intéressants sur le prochain smartphone de Samsung.

Les photos montrent un module photo vertical légèrement plus épais que son prédécesseur, bien que partiellement masqué par du ruban adhésif. À l'avant, on distingue également une structure particulière, probablement aussi dissimulée par du ruban. L'application Paramètres visible sur l'une des images confirme qu'il s'agit bien du Galaxy S25 Plus, portant la référence SM-S936U.

Un détail intrigant a particulièrement attiré l'attention : une bande métallique située sous le bouton d'alimentation et les touches de volume. Si certains y ont vu une similitude avec le bouton capacitif dédié à l'appareil photo de l'iPhone 16, il s'agit en réalité d'une antenne mmWave. Les versions américaines des smartphones de Samsung y ont droit, mais pas celles vendues en France.

Le Snapdragon 8 Elite sur tous les Galaxy S25 ?

Le modèle photographié (SM-S936U) sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, contrairement aux rumeurs précédentes qui évoquaient un possible Exynos 2500. Samsung réserverait son nouveau processeur maison pour la seconde moitié de 2025, probablement pour le Galaxy Z Flip 7. Rappelons tout de même qu’il s’agit ici d’une version américaine, qui aurait tout de façon dû utiliser le processeur de Qualcomm. Il reste maintenant à voir si la version européenne y aura aussi droit.

Concernant les caractéristiques techniques, le S25 Plus devrait proposer des améliorations timides par rapport au S24 Plus. L'écran 120 Hz 1440p resterait inchangé, tout comme la RAM maximale de 12 Go et la capacité de la batterie de 4700 mAh. C’est le Galaxy S25 Ultra qui devrait bénéficier d’un tout nouvel écran, qui devrait d’ailleurs battre un record dès sa sortie. Bonne nouvelle cependant : aucune augmentation de prix ne serait prévue.

Ce changement de design semble confirmer que Samsung adopte une approche plus uniforme pour sa gamme Galaxy S25, à l'image de la stratégie d'Apple avec ses iPhone. Une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès des fans de la marque, particulièrement attachés au style distinctif des précédents modèles Ultra. On risque de ne pas avoir droit à d’autres clichés du smartphone. L'informateur a oublié de cacher son numéro d’identification sur l’une des photos, ce qui permettra à Samsung de savoir rapidement qui il est.