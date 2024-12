La carte des radars 2024 est enfin disponible, quelle est la région la plus surveillée ?

Bonne nouvelle, le ministère de l'Intérieur s'est enfin décidé à mettre à jour la carte des radars fixes en France. L'occasion pour nous de faire le point sur le maillage du territoire, et de découvrir quelles sont les régions les surveillées.

Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement a brillé par son incapacité à maintenir à jour les données autour des radars en activité en France. Comme le rappellent à juste titre nos confrères de l'Argus, les rares données chiffrées à se mettre sous la dent proviennent soit des bilans annuels (et très incomplets) des procès-verbaux, ou alors de rapports parlementaires ou de la Cour des comptes. Et problème, ces données sont souvent dévoilées des mois après leur collecte. Résultat, il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble précise et à jour des radars en France.

Pour vous donner un ordre d'idée, la Sécurité routière propose une carte interactive des radars plutôt bien fichue… Dommage que la dernière mise à jour remonte au 19 avril 2024. Autant dire qu'il peut s'en passer des choses sur les bords des routes en plus de six mois.

La liste des radars fixes en France enfin à jour !

Mais à la surprise générale, le ministère de l'Intérieur s'est enfin décidé à mettre à jour la liste officielle des radars fixes en France. Ces données, actualisées en octobre 2024, fournissent des informations détaillées sur 3268 radars automatiques fixes répartis sur le territoire français.

Voici les données partagées sur chaque radar :

l'identifiant unique

l'emplacement précis via des coordonnées GPS exactes

la date de mise en service

le type de radar pour connaître ses spécificités et son mode de fonctionnement

la VMA : vitesse maximale autorisée

Précisons que les données concernent les sept types de radars fixes (ETD, ETT, ETU, ETVM, ETFR, ETPN) en activité en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Par exemple, on constate que les installations de radars de vitesse de nouvelle génération ont explosé entre 2020 et 2024 (1274 appareils posés en 4 ans).

On regrette toutefois de n'avoir aucune information sur le nombre de flash émis par chaque radar. Et cela coule de source, les radars autonomes et mobiles ne figurent pas dans ce jeu de données mis à disposition par le gouvernement.

Quelles sont les régions les plus surveillées ?

Mais alors, quelles sont les régions les plus “équipées” en radars fixes en France ? La couronne revient officiellement à la Nouvelle-Aquitaine, qui compte pas moins de 411 radars en activité. Soit 12 % du parc total. Une donnée plutôt étonnante, sachant que la région abrite seulement 9 % de la population française.

En revanche et cela paraît plus logique, l'Île-de-France arrive juste derrière avec 359 radars, suivie de près par l'Occitanie avec 350 radars au compteur. On retrouve ensuite pêle-mêle :

les Hauts-de-France : 322 radars

l'Auvergne-Rhône-Alpes : 321 radars

le Grand Est : 297 radars

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 248 radars

Centra-Val-de-Loire : 199 radars

Bourgogne-Franche-Comté : 182 radars

Normandie : 171 radars

Pays-de-la-Loire : 158 radars

Bretagne : 119 radars

En bas de classement, on retrouve en toute logique les Outre-Mer, avec respectivement 40, 30, 22 et 8 radars pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. En France métropolitaine, la championne du plus faible nombre de radars est, vous l'aurez devinez, la Corse ! L'Île de Beauté compte un parc ridicule de seulement 20 radars fixes.