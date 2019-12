Joyeux Noël de la part de toute l’équipe de Phonandroid !

Toute l’équipe de Phonandroid vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes ! Nous sommes certains que vous avez tous été bien sages cette année, et nous espérons que vous avez été bien gâtés par le Père Noël. Évidemment, nous vous souhaitons de trouver tous les appareils high-tech de vos rêves. Et également de passer d’agréables moments auprès de votre famille et de vos proches !

Ça y est, nous y sommes ! Noël bat son plein, le Nouvel An approche… Nous vous souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur et vous envoyons plein de cadeaux virtuels et pensées positives. Le smartphone de vos rêves vous attendait-il bien sagement au pied du sapin ? Ou avez-vous reçu le PC ou la console tant attendus ? Ou de toute autre chose, qui n’a peut-être pas grand-chose à voir avec la high-tech, mais que vous espériez depuis des mois ou des années ? Quoi qu’il, nous espérons que vous avez reçu des millions, voire des milliards de cadeaux !

Joyeux Noël à toutes et à tous !

Les deux David, les deux Sébastien, Romain, Florian, Kevin, Sam et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 2019 a été particulièrement mouvementée pour le petit monde de la tech. On se souviendra des galères du 1er Galaxy Fold, qui ont obligé Samsung à revoir sa copie, du lancement loupé de Stadia, ou des ennuis rencontrés par Huawei face à l’administration états-unienne. Mais 2019 aura été aussi l’occasion de faire d’incroyables « rencontres » tech, parmi lesquelles il nous faut évoquer les smartphones qui nous ont littéralement bluffés : le Galaxy Note 10, le Pixel 3a, le P30 Pro, l’Asus Zenfone 6,le Mi Mix 3… Et ce ne sont là que quelques exemples ! 2019 nous a également permis de voir débarquer la nouvelle Shield TV (on l’a adorée !) ou d’assister au lancement tonitruant de Disney+ (on a hâte que le service débarque en France !). Bref, nous avons été bien gâtés et nous espérons que vous avez apprécié suivre toute l’actualité de la tech en notre compagnie et que vous continuerez à nous être fidèle. Pour ce qui nous concerne, nous avons adoré vous voir toujours plus nombreux à consulter nos articles et à les commenter, même si parfois le débat déraille complètement ;-)

Il est de coutume de vous laisser en compagnie d’un petit morceau de notre choix et bien évidemment en rapport avec les fêtes de fin d’année. Pas de Bob Dylan cette fois, mais un groupe entré lui aussi dans la légende et qui n’a rien perdu de sa puissance 46 ans après sa création. Allez, on vous laisse et encore un joyeux Noël de la part de toute l’équipe !