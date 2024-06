JO 2024 : l’application officielle gagne une fonction indispensable

À moins de 2 mois du début des épreuves olympiques à Paris, l'application officielle des jeux devient bien plus utile pour se déplacer grâce à une fonctionnalité qui lui faisait défaut jusque là.

Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Paris va devenir le centre de l'attention mondiale entre le 26 juillet et le 11 août prochain. C'est en effet la capitale française qui accueille les Jeux olympiques d'été cette année. Des millions de personnes sont attendues durant les épreuves, ce qui a poussé la ville a réglementer la circulation dans certaines zones via un QR code. En parallèle, elle doit gérer l'afflux massif de touristes en fluidifiant au maximum leurs déplacements.

C'est dans cette optique qu'est née l'application Transport Public Paris 2024. Elle propose des itinéraires pensés en fonction du déroulement des épreuves et conçus pour ne pas bloquer telle ou telle ligne. Il reste cependant un enjeu de taille : comment éviter que toutes les personnes voulant assister aux Jeux s’agglutinent aux machines permettant d'acheter un titre de transport ? La dernière mise à jour de l'appli répond à la question.



L'application officielle des Jeux olympiques de Paris 2024 devient bien plus pratique à utiliser pour se déplacer durant les épreuves

Une nouvelle fonction fait son apparition dans Transport Public Paris 2024 : l'achat de tickets de transports dématérialisés directement depuis l'application. Un ajout indispensable qui prend la forme d'un onglet Achat en bas de l'interface. Plusieurs possibilités s'offrent à vous sur iPhone ou Android :

Acheter un passe Navigo virtuel.

Acheter un ticket à l'unité.

Acheter un ticket pour l'aéroport.

Acheter le Pass Paris 2024 (uniquement durant les épreuves).

Recharger un passe physique.

Notez qu'il n'est pas possible de se procurer des forfait longues durée, à la semaine ou au mois. Si vous en voulez un, passez par l'application Île-de-France Mobilités. Désormais, une bonne partie du travail à venir sera de faire connaître Transport Public Paris 2024 au plus grand nombre. Si tout le monde ou presque passe par Apple Plans ou Google Maps, il sera sûrement plus difficile d’éviter les embouteillages.

Télécharger Transport Public Paris 2024 sur Android