Jeff Bezos veut donner la majorité de sa fortune à des oeuvres caritatives avant sa mort

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a fait une déclaration surprenant lors d'une interview accordée à nos confrères de la chaîne américaine CNN. L'ancien patron du géant du e-commerce a annoncé qu'il était prêt à faire don de la majorité de sa fortune à des oeuvres caritatives avant sa mort.

Notez que le PDG de Blue Origin n'a pas donné de détails sur la façon dont il compte procéder, comme le pourcentage exact qu'il compte donner ou encore le nom des associations et ONG qui recevront ces sommes. D'après ses dires, le 4e homme le plus riche de la planète (avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars) affirme vouloir lutter contre le changement climatique et soutenir les personnes “qui peuvent unifier l'humanité”.

Jeff Bezos rejoint Bill Gates dans le cercle des milliardaires philanthropes

Comme le précise CNN, c'est la première fois que Jeff Bezos mentionne son souhait de donner la majorité de sa fortune de son vivant. “Oui, je l'envisage. La partie difficile est de trouver comment le faire avec un effet de levier… Ce n'est pas facile. Construire Amazon n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup de travail, un tas de coéquipiers très intelligents, et je constate, et je pense que Lauren (ndlr : Lauren Sanchèz, la compagne actuelle de Jeff Bezos) constate la même chose – que la philanthropie, c'est très similaire. Ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile”, a-t-il déclaré au micro de CNN.

Il poursuit : “Nous construisons la capacité de pouvoir donner cet argent. Il y a un tas de façons dont je pense que vous pourriez faire des choses inefficaces inefficaces, aussi”. Après cette déclaration, Jeff Bezos rentre donc dans le cercle des milliardaires déterminés à faire don de la majorité ou d'une partie de leur fortune à des causes caritatives.

En juillet 2022, Bill Gates a annoncé qu'il allait céder sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates. Dans la foulée, le co-fondateur de Microsoft a également créé The Giving Pledge, une campagne visant à encourager les super riches du monde entier à donner la majorité de leur fortune à des oeuvres philanthropiques. Notez que Jeff Bezos, malgré cette récente déclaration, ne fait toujours pas partie des signataires.

