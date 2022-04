Jeff Bezos qui se paie Elon Musk sur Twitter, le lancement du POCO F4 GT, c’est le récap

Jeff Bezos qui se paie Elon Musk sur Twitter, le lancement du POCO F4 GT et l'explosion du cours du Dogecoin après le rachat de Twitter par le PDG de Tesla, voici les principales actualités de ce mardi 26 avril 2022. En piste !

Si vous avez été trop occupé à lire tous les articles disponibles sur le rachat de Twitter par Elon Musk, vous avez peut-être raté les principales actualités de l'univers Android ce mardi 26 avril 2022. Pas de problème, dans cet article nous résumons pour vous les trois informations essentielles de la veille. Pratique pour se tenir au courant de l'actualité en quelques lignes et quelques minutes seulement. Au programme, du troll signé Jeff Bezos, le lancement du dernier POCO F4 GT et l'explosion du cours du Dogecoin après le rachat de l'oiseau bleu. En piste !

Xiaomi présente le POCO F4 GT

En ce mardi 26 avril 2022, POCO a occupé la scène médiatique en présentant le POCO F4 GT, son tout dernier smartphone de milieu de gamme. S'il faudra le confirmer lors d'un test poussé, le POCO F4 GT promet des performances de haute volée, notamment grâce à son SoC Snapdragon 8 Gen 1, le dernier né de Qualcomm. Il faut ajouter à cela une technologie de refroidissement LiquidCool 3.0, une dalle AMOLED FHD+ 6,67″ avec une fréquence de rafraîchissement 120 Hz et une recharge rapide 120W pour atteindre les 100% en seulement 17 minutes.

Le cours du Dogecoin explose après le rachat de Twitter

Il fallait s'y attendre. Le Dogecoin, l'une des cryptomonnaies préférées d'Elon Musk, a vu son cours exploser après le rachat de Twitter par le PDG de Tesla. Dans les heures qui ont suivies l'officialisation de la transaction, le Dogecoin a gagné près de 26% de sa valeur, pour atteindre les 16 centimes de dollars. D'après de nombreux observateurs, Elon Musk pourrait être tenté d'intégrer le DogeCoin à Twitter.

Jeff Bezos titille Elon Musk sur Twitter après le rachat

Le rachat de Twitter fait réagir tout le monde, à commencer par le principal rival d'Elon Musk : Jeff Bezos. L'ex PDG d'Amazon a relayé un tweet d'un journaliste du New York Times pour rappeler à notre mémoire les intérêts commerciaux énormes de Tesla en Chine. En effet, le marché chinois est le second marché le plus important pour le constructeur automobile. De fait, le patron de Blue Origin craint que Pékin ne se serve de la position de Musk en tant que patron de Twitter pour le forcer à censurer certains contenus sur le réseau social.

