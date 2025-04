L'excellente JBL Flip 6 est en forte promotion sur le site e-commerce Amazon. En prévision de la saison estivale 2025, l'enceinte portable perd 45 % de son prix d'origine.

Si vous avez l'intention de vous procurer une enceinte portable en prévision de la saison estivale, alors le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, la JBL Flip proposée dans son coloris camouflage est à 83 euros au lieu de 149,99 euros.

Pour information, la remise de 45 % (soit 66 euros) est effectuée automatiquement par le célèbre site e-commerce. De plus, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Concernant ses principales caractéristiques, la JBL Flip 6 est une enceinte portable compatible avec le Bluetooth 5.1. Cette technologie sans fil permet à l'appareil d'être relié à distance avec une smartphone ou une tablette. L'enceinte Flip 6 de JBL embarque aussi une batterie polymère lithium-ion de 17,28 Wh qui lui donne la possibilité d'être autonome au cours d'une durée maximale de 12 heures au terme d'un chargement complet estimé à 2 heures et demie.

On peut également trouver une porte sans fil de 10 mètres, une puissance de 30 watts, une résistance à la poussière et à l'eau (conformément à la norme d'étanchéité IP67), ainsi qu'un système de haut-parleur à deux voies. Enfin, l'enceinte JBL Flip 6 fournie avec un câble USB type C affiche des dimensions de 17,8 x 6,8 x 7,2 cm et un poids de 550 grammes.