Jabra Elite 2 : ces écouteurs True Wireless de qualité passent à 37 €, vite !

Quand on cherche des écouteurs sans fil, on a souvent le choix entre des modèles de mauvaises qualité à petit prix et des produits premium hors de prix. Alors quand on a un petit budget, on va se rabattre par obligation sur des écouteurs bas de gamme. Mais pas aujourd’hui ! On vous a trouvé une belle promotion sur une paire d’écouteurs qui offrent un excellent son : les Jabra Elite 2.

Avec la fin des vacances et la rentrée des classes, les dépenses ont été nombreuses et vous n’avez plus forcément le budget pour vous offrir des écouteurs dernier cri. Ce n’est pas bien grave car Cdiscount propose les écouteurs True Wireless Jabra Elite 2 pour moins de 38 euros. C’est l’occasion de remplacer vos anciens écouteurs sans vous ruiner mais c’est aussi un excellent choix pour équiper vos ados qui ont tendance à égarer leurs affaires.

D’habitude, Cdiscount propose ce modèle pour environ 60 euros. Mais en ce moment, ils bénéficient d’une baisse de prix conséquente pour s’afficher à seulement 37,19 euros. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut acheter des écouteurs d’une marque de référence à ce prix là.

Jabra Elite 2 : une qualité audio exceptionnelle pour un prix mini

Disponibles en gris foncé ou en bleu, ces écouteurs True Wireless ont été conçus pour offrir un son qui plaira particulièrement aux fans de musique. Avec des hauts-parleurs de 6 mm, ces écouteurs sans fil proposent notamment des basses fréquences profondes et puissantes, ce qui est loin d’être fréquent dans cette gamme de prix. Avec l’app dédiée, vous pouvez aussi avoir accès à l’égaliseur pour régler précisément le son en fonction de vos goûts musicaux.

Ce modèle possède aussi une excellente réduction de bruit passive pour limiter au maximum les bruits extérieurs. Par ailleurs, les Jabra Elite 2 ne sont pas seulement conçus pour écouter de la musique mais aussi pour passer des appels. Avec les 2 microphones embarqués, vos appels profitent d’un son clair.

Compatibles Bluetooth 5.2, ces écouteurs offrent d’un appairage simplifié avec Google Fast Pair, du contrôle vocal avec Alexa ainsi qu’une touche dédiée pour activer Spotify. Côté design, ni les écouteurs ni le boîtier ne trahissent le tout petit prix de ce modèle. Vous aurez des finitions parfaites et un confort d’utilisation optimale.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, les Jabra Elite 2 vont jusqu’à 7 heures d’utilisation et 21 heures avec l’étui de recharge. Dernier point important pour les sportifs, ils sont certifiés IP55. Vous pouvez donc les utiliser sous la pluie et votre sueur ne risque pas de les abimer.