iPhone : une enfant de 9 ans sauve la vie de ses parents grâce à Face ID

Jayline, 9 ans, a fait preuve d’un sang-froid exemplaire lorsque ses parents ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Alors que ces derniers gisaient inconscients, elle a eu le réflexe de déverrouiller le smartphone de son père avec son visage pour ensuite appeler les secours.

La semaine dernière, une très forte tempête a privé d’électricité de nombreux foyers de Boston. Après 3 jours sans lumière, la famille de Jayline, 9 ans, décide d’installer un générateur à l’extérieur de leur maison. Toutefois, ses parents décident alors de le ramener à l’intérieur, après l’avoir bien entendu éteint. Malheureusement, cette précaution n’aura pas été suffisante pour éviter le pire. En quelques minutes, la maison se remplit de monoxyde de carbone.

Rapidement, la mère de Jayline tombe inconsciente sous l’effet du gaz toxique. « Je pensais que c’était juste un mal de tête, puis deux à trois minutes après, je ne sentais plus rien », rapporte cette dernière. Son père pousse alors un cri de détresse, ce qui alerte la petite fille qui n’avait rien remarqué jusqu’à maintenant. En se précipitant dans la chambre de ses parents, elle les découvre tous deux immobiles.

Sur le même sujet : Reconnaissance faciale — un visage imprimé en 3D trompe les smartphones Android, mais pas l’iPhone X

À 9 ans, elle appelle les secours avec l’iPhone de son père

Plutôt que de se laisser aller à la panique, Jayline décide de prendre les choses en main. Elle se saisit alors de l’iPhone de son père et utilise Face ID pour le déverrouiller et appeler immédiatement les secours. Une fois les urgences prévenues, elle embarque sa petite sœur de 7 ans à l’extérieur pour aller chercher de l’aide auprès de ses voisins. Quelques minutes plus tard, ses parents ont été pris en charge.

Tout se finit donc bien pour la famille Brandao, grâce à la réactivité de la petite fille de 9 ans. « Elle a été tellement intelligente », a déclaré sa mère. « C’était très effrayant. Si elle n’avait pas appelé tout de suite les secours, je ne sais pas ce qui serait arrivé ». On ne connaît pas le modèle de l’iPhone en question. Notons en revanche que depuis iOS 15, Face ID permet de se passer totalement de mot de passe.

Source : Boston 25 News