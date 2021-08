iPhone : la mise à jour iOS 14.7.1 désactive le réseau cellulaire de certains smartphones

La mise à jour iOS 14.7.1 désactive complètement le réseau cellulaire de certains iPhone. D'après les témoignages d'utilisateurs, ce bug persiste malgré le redémarrage du smartphone, la réinitialisation des paramètres réseau et les conseils proposés par Apple. Dans ce contexte, le géant californien s'est attelé au développement de la mise à jour iOS 14.8.

Fin juillet, Apple a lancé le déploiement de la mise à jour iOS 14.7 sur tous les iPhone compatibles. Cette mise à jour intermédiaire contient des correctifs pour plusieurs bugs. Apple assure que le firmware corrige le problème qui empêchait un iPhone avec un lecteur Touch ID de déverrouiller une Apple Watch.

Surtout, la mise à jour corrige un grave problème de sécurité qui “permet d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau” à distance. Le géant de Cupertino affirme que la brèche de sécurité a été activement exploitée par des pirates. Il es donc recommandé d'installer le correctif dès que possible.

iOS 14.7.1 coupe le réseau cellulaire de certains iPhone

Malheureusement, iOS 14.7.1 n'est pas exempt de bugs. D'après de nombreux témoignages apparus sur les forums d'assistance d'Apple, la mise à jour coupe complètement la connexion cellulaire de certains iPhone. L'appareil est alors incapable de se connecter à un réseau mobile. Plusieurs propriétaires d‘iPhone 12 sont concernés.

“J'ai perdu le signal. L'opérateur n'est pas trouvé. Aucun service ne clignote sur l'écran supérieur”, souligne un internaute. Certains utilisateurs affirment aussi rencontre des problèmes avec la reconnaissance faciale Face ID ou le flash de l'appareil photo.

Encore plus agaçant, le redémarrage du smartphone ou la réinitialisation des paramètres réseau semble inutile dans la plupart des cas. “Malgré toutes les activations et désactivations, la réinitialisation des paramètres réseau, mon téléphone n'est plus un téléphone”, s'insurge un usager.

Sur une page d'assistance sur son site officiel, Apple recommande pourtant de réinitialiser les réglages réseau en cas de problème analogue. Le groupe conseille aussi d'extraire et de remettre la carte SIM. En cas d'échec de ces solutions, on vous invite à passer par une restauration à partir d’une sauvegarde iCloud :

Commencez par réinitialiser votre iPhone

Rendez-vous dans les Réglages de l'iPhone

de l'iPhone Allez dans Général

Cliquez sur Réinitialiser en bas de la page

en bas de la page Choisissez Effacer contenu et réglages

Entrez votre code de déverrouillage et appuyez sur Effacer l'iPhone

Entrez votre mot de passe Apple

Une fois l'iPhone entièrement réinitialisé, suivez les instructions de configuration affichées à l'écran

Appuyez sur Restaurer à partir d’iCloud

Connectez-vous à iCloud avec vos identifiants

Sélectionnez la sauvegarde la plus récente

Connectez-vous avec votre identifiant Apple

D'après 9to5Mac, Apple s'attèle déjà au développement d'iOS 14.8. Il est fort probable que cette future mise à jour contienne un correctif pour ce bug de réseau survenu avec la dernière mise à jour. Avez-vous rencontré le même soucis ? On attend votre avis dans les commentaires.