iPhone : Elon Musk torpille la qualité des mises à jour iOS qui auraient cassé sa boîte mail

Elon Musk se plaint que les iPhone ont perdu de leur lustre – selon lui Apple n’apporte pas le même soin qu’avant à iOS et ses mises à jour, ce qui résulte en une hausse du nombre de bugs, avec parfois des conséquences pouvant aller jusqu’à la perte de fonctionnalités.

Elon Musk s’est autorisé une petite sortie sur l’iPhone, iOS et ses mises à jour. L’entrepreneur qui assistait à la conférence Satellite 2020 répondait en fait à une question sur l’importance du développement logiciel et sa force pour différencier les objets high-tech et les rendre plus utiles. Autrement dit comment la partie logicielle peut faire la différence.

L’entrepreneur s’est alors embarqué dans une réflexion autour du progrès technologique qui « ne progresse pas nécessairement en ligne droite ». L’entrepreneur lance que la technologie « ne s’améliore pas automatiquement » avant de prendre pour exemple iOS, le système d’exploitation des iPhone et une récente mise à jour qui, à en croire Elon Musk a « cassé [sa] boîte mail » (14:05 dans la vidéo en fin d’article).

« Je suis utilisateur d’iPhone. Mais je pense que certaines des mises à jour logicielles récentes ont été pas vraiment géniales, et ont apporté des arguments [sur l’importance de peaufiner la partie logicielle, ndlr]. Ça a carrément cassé ma boîte mail… qui est pour moi assez fondamentale », explique l’entrepreneur.

Selon lui « le logiciel fait de plus en plus partie de n’importe quel aspect de la technologie » et d’ajouter comme exemple les voitures Tesla, qui sont selon lui « un ordinateur portable sur roues » pour lesquelles« le software est extrêmement important ». Or, selon Elon Musk, lorsqu’on parle de smartphones, le consommateur s’attend à ce que son produit s’améliore avec le temps.

Elon Musk ne donne pas plus de détails sur sa mésaventure avec iOS. Mais il fait vraisemblablement référence à une mise à jour iOS 13 ratée qui avait fait parler d’elle tant elle avait introduit de nombreux bugs. A la décharge d’Apple, l’écosystème iOS n’a jamais compté autant d’utilisateurs, ni requis de code si complexe. Ce qui n'empêche pas Elon Musk de conclure : « on a vraiment besoin de beaucoup plus de gens intelligents qui bossent dans le développement ».

