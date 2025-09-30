iPhone : ce jeu inédit se pilote sans les mains grâce à un accessoire surprenant

Nombreux sont les jeux mobiles qui se jouent en balayant l’écran ou en inclinant notre smartphone. C’est là que RidePods est innovant : il s’agit du premier jeu iPhone qui se contrôle sans les mains.

Les AirPods d’Apple sont des écouteurs sans fil qui permettent d’écouter de la musique, des podcasts, de passer des appels… comme de nombreux autres périphériques audio. La firme de Cupertino a tout de même doté ses nouveaux AirPods Pro 3 d’une série de fonctionnalités inédites, parmi lesquelles la traduction vocale en temps réel et un cardiofréquencemètre.

Et si l’on vous disait que les AirPods peuvent désormais se substituer aux manettes de jeu, vous y croiriez ? C’est pourtant le gameplay innovant que propose le tout premier jeu iPhone qui se joue non pas en balayant l’écran ou en l’inclinant, mais bel et bien avec des AirPods.

Lire aussi – Google Play Jeux sort enfin de bêta : lancez plus de 200 000 jeux Android sur votre PC Windows

Ce jeu iPhone est le tout premier que l’on contrôle avec des AirPods

RidePods – Race with Head, c’est son nom, a été développé par Ali Tanis. Le but du jeu ? Faire la course sur des routes infinies en évitant des obstacles afin de battre vos propres records. Mais vous n’y parviendrez pas n’importe comment : RidePods est le premier jeu sur iPhone et iPad qui vous permet de piloter en mode mains libres, grâce à vos AirPods. Le gameplay est relativement simple : votre fidèle destrier (une moto) suit les mouvements de gauche à droite de votre tête.

Gratuit sur l’App Store, ce jeu est uniquement compatible avec les modèles d’AirPods qui bénéficient de l’audio spatial, à savoir les AirPods Pro, les AirPods Max et les AirPods de 3e et 4e génération. En effet, il détourne la fonction de suivi de mouvement de la tête pour transformer les écouteurs en contrôleurs de mouvement portables.

Nos confrères de The Verge saluent des commandes qui se sont avérées plus fines et réactives que ce que l’on pourrait penser, avec un pilotage fluide et naturel. Pour plus de difficulté, vous pouvez même désactiver la détection automatique des oreilles dans les réglages afin de tenir à la main vos (ou votre) AirPods comme une manette.

En revanche, ils estiment que RidePods ressemble davantage à une démo technique qu’à un jeu abouti avec ses bugs graphiques aléatoires et un circuit qui s’apparente surtout à une ligne droite infinie. Malgré tout, RidePods met en lumière le potentiel du contrôle par mouvement des écouteurs pour le jeu mobile.