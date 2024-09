Une nouvelle génération de smartphones pliables arrive sur le marché. Chez Google, le Pixel 9 Pro Fold présenté il y a quelques semaines, et un peu plus tôt chez Samsung le Galaxy Z Fold6. Deux smartphones très séduisants, mais lequel choisir en vue d’un achat ? On vous aide à déterminer votre camp dans ce choc des Titans.

Depuis maintenant plusieurs années, Samsung s’est imposé dans le domaine des smartphones pliants (ou smartphones pliables, si vous préférez – on ne juge pas !). Google, de son côté, arrive plus récemment avec des téléphones au design singulier, très tournés vers la photo. Mais aussi et surtout autour une expérience Android épurée.

Celle-ci est en effet construite seulement autour des applications, services et dernières innovations de l’entreprise qui développe Android. Le concurrent coréen de la filiale d’Alphabet s’est, de son côté, illustré en faisant figure de pionnier dans les smartphones pliants.

Le Galaxy Z Fold6 est à l’image de cela. Il concentre toutes les innovations de la firme du côté du matériel, de l’interface et de la durabilité de l’ensemble. Google n’en est, de son côté, qu’à sa deuxième itération du genre, avec son Pixel 9 Pro Fold – comme son nom, d’ailleurs, ne l’indique pas vraiment.

Ce qui ne signifie pas que la comparaison entre les deux s’arrête là : après tout, tous les acteurs de l’industrie s’observent et ne manquent pas de se piquer les meilleures idées. Impossible, donc, de faire l’impasse sur une analyse détaillée de la fiche technique, du design, de l’expérience utilisateur globale et du prix.

Galaxy Z Fold6 vs Pixel 9 Pro Fold : lequel a la meilleure fiche technique ?

Du point de vue de la fiche technique, on a deux smartphones très premium et puissants qui n’ont pas à se jalouser l’un l’autre sur les performances. D’un côté, Google a intégré la dernière révision de sa puce Tensor (G4), tandis que Samsung a opté pour le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Une puce qui devrait être assez répandue d’ici quelques mois, dans le segment des smartphones Android les plus premium.

Les deux puces sont gravées en 4 nm et offrent des performances graphiques au top de ce qui existe actuellement. Leur score dans les benchmarks est assez proche. Elles sortent a priori toutes deux des usines TSMC basées à Taïwan, qui sont réputées comme les meilleures au monde.

Google Pixel 9 Pro Fold Samsung Galaxy Z Fold6 Taille Déplié : 155,2 x 150,2 x 5,1 mm, Plié : 155,2 x 77,1 x 10,5 mm Déplié : 153,5 x 132,6 x 5,6 mm, Plié : 153,5 x 68,1 x 12,1 mm Poids 257 g 239 g Écran externe 6,3 pouces, OLED, 1080 x 2424, 120Hz, 1800 nits 6,3 pouces, Dynamic AMOLED 2X, 968 x 2376, 120Hz, 2600 nits Écran interne 8,0 pouces, LTPO OLED, 2076 x 2152, 120Hz, 1600 nits (HBM) 7,6 pouces, Dynamic AMOLED 2X, 1856 x 2160, 120Hz, 2600 nits Puce Google Tensor G4 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) RAM 16 Go 12 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go (UFS 3.1) 256 Go, 512 Go, 1 To (UFS 4.0) Carte mémoire Non Non Système d'exploitation et surcouche Android 14, 7 mises à jour majeures d'Android Android 14, 4 mises à jour majeures avec One UI 6.1.1 SIM / eSIM Nano-SIM et eSIM Jusqu'à 2 Nano-SIM et eSIM multiple Capteurs photo principaux 48 Mp (large) + 10,8 Mp (téléphoto) + 10,5 Mp (ultra-large) 50 Mp (large) + 10 Mp (téléphoto) + 12 Mp (ultra-large) Capteurs photo selfie 10 Mp (interne et externe) 4 Mp (interne) + 10 Mp (externe) Biométrie et verrouillage Empreinte digitale (latérale), reconnaissance faciale Empreinte digitale (latérale), reconnaissance faciale Fonctions IA Pixel Shift, Zoom Enhance, Best Take Live Translate, Note Assist, Photo Assist, Samsung DeX Haut-parleurs stéréo Oui Oui, AKG, 32-bit/384kHz audio Fonctions sans fil Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, UWB Résistance et durabilité IPX8 (résistance à l'eau) IP48 (résistance à l'eau et à la poussière) Coloris Obsidian, Porcelain Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White SAR 0,98 W/kg (tête), 1,39 W/kg (corps) 1,24 W/kg (tête), 1,39 W/kg (corps) Batterie et autonomie 4650 mAh, recharge filaire 21W, sans fil 7,5W 4400 mAh, recharge filaire 25W, sans fil 15W, recharge sans fil inversée 4,5W Prix de vente conseillé 1899,00 € 1999,99 €

Le Google Pixel 9 Pro Fold garde quand même un léger avantage du point de vue de la RAM. Mais il est peu probable que l’utilisateur remarque la moindre différence au quotidien. En tout cas dans l’exécution ou la réactivité de l’appareil. Les deux smartphones sont, vous le comprenez, plutôt à la pointe de ce que l’on peut acheter en 2024.

La seule chose qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Samsung (dans des cas extrêmement limités) est la technologie de stockage. Celle-ci passe à la révision UFS 4.0 au lieu de UFS 3.1.

Cette appellation obscure fait en fait montre d’une vitesse de lecture / écriture de la mémoire interne plus élevée. De quoi donner un petit avantage au Galaxy Z Fold6. Soulignons toutefois que cela change peu de choses au quotidien. Cette vitesse accrue peut, par exemple, uniquement faire la différence en cas d’enregistrement ou de lecture de vidéo 8K.

On parle quand même d’une définition supérieure à ce que peuvent afficher les écrans de ces smartphones. Samsung propose une capacité de stockage 1 To (1000 Go). Une capacité qui a peu de sens pour la plupart des utilisateurs, puisqu’une grande partie de vos contenus peut être de nos jours stockée dans le cloud (photos, vidéos, documents…).

Ce qui est, à l’usage, en réalité plus pratique. Surtout quand on parle de smartphones dépourvus, dans les deux cas, d’emplacement pour cartes microSD. Un point que l’on peut d’ailleurs regretter dans les deux cas, mais s’impose comme la norme dans tout le secteur.

En effet, vous pourrez plus facilement partager ces fichiers ou y accéder depuis d’autres appareils, sans avoir à réaliser au préalable le transfert direct de ces derniers. Bref, la différence est finalement ici assez minime.

Tout cela nous fait dire que le vrai match des fiches techniques se tient en réalité sur la durabilité plutôt meilleure du Samsung Galaxy Fold6. Ce dernier garantit en effet une certaine résistance à la poussière (c’est le 4 dans IP48) alors que le Google Pixel 9 Pro Fold ne garantit aucune résistance sur ce point. Il faudra donc davantage le protéger au cours de son cycle de vie…

Mais… tout n’est pas si simple : car il y a aussi les 7 ans de mises à jour garanties chez Google contre 4 chez Samsung. Cela signifie que l’appareil bénéficiera des dernières versions Android majeures pendant plus d’années. De quoi bénéficier plus longtemps des dernières innovations du marché, puisque de nos jours, au-delà de la plateforme matérielle, c’est quand même surtout la partie logicielle qui fait la différence sur le long terme.

La présence du Wifi 7 sur l’appareil de Google peut être aussi un point différenciateur relatif. Sous réserve d’avoir accès à un routeur qui le propose, ce qui est encore rare. De même que l’écran interne de 8” sur le même modèle, plus immersif comme le présente Google. Mais là encore, on est sur deux expériences très proches.

Sur ce point, d’ailleurs, il faudra voir comment Android 14 puis Android 15 gèrent ces deux écrans. Samsung a, de ce point de vue, plus d’expérience. Notamment pour les utilisateurs professionnels.

Le Galaxy Z Fold6 comme le Pixel 9 Pro Fold sont tournés vers l’IA

Que vous optiez pour le Google Pixel 9 Pro Fold ou pour le Samsung Galaxy Z Fold6, vous serez dans tous les cas très satisfait de leurs capacités en matière d’IA. Les deux entreprises font preuve de beaucoup d’innovations en la matière. Samsung base d’ailleurs beaucoup son approche sur des innovations de Google, comme les derniers modèles LLM Gemini Pro et mini auxquels la firme ajoute ses propres innovations.

La différence n’est donc pas énorme, et nous serions même tentés de dire que le Google Pixel 9 Pro est, à la marge, un meilleur choix sur ce point. Les utilisateurs bénéficieront en avance de quelques petites fonctionnalités utiles. Nous ne pensons pas toutefois que c’est forcément cela qui doit être au coeur de votre décision, les deux expériences étant finalement extrêmement proches.

Cela englobe d’ailleurs la partie photo que nous abordons dans la partie suivante. Le Pixel 9 Pro Fold bénéficie d’une puce entièrement conçue en interne, et donc d’enclaves spécialisées pour le traitement d’images, et l’IA exécutée en local.

Mais rien de vraiment détonnant par rapport au Galaxy Z Fold6 qui a la toute dernière génération de puces Qualcomm ; elle aussi extrêmement bien optimisée sur ce point. Qualcomm collabore depuis longue date avec Samsung dans ses produits. Sur l’IA, on est donc plutôt à notre avis sur un match nul – avec dans les deux cas une expérience utilisateur excellente.

Un point peut toutefois être à l’avantage de Google ici : l’expérience Android pure. Si vous avez “less is more” comme mantra et ne souhaitez rien d’autre que Android et les services de Google, le Pixel 9 Pro Fold sera dans tous les cas le meilleur choix.

Le Pixel 9 Pro Fold est-il meilleur en photo, vidéo et Visio que le Galaxy Z Fold6 ?

Le Pixel 9 Pro Fold embarque des capteurs photo excellents, avec notamment un capteur principal de 48 Mp associé un téléobjectif de 10,8 Mp avec zoom optique 5x, tandis que le Galaxy Z Fold6 propose un capteur principal de 50 Mp et un téléobjectif à zoom optique 3x. Google reste fidèle à sa réputation en matière de photographie, surtout pour les amateurs de clichés en basse lumière et de retouches automatiques grâce aux capacités IA avancées.

Mais on retrouve aussi cela dans sur le Samsung Galaxy Z Fold6 qui bénéficie d’à peu près les mêmes caractéristiques. Il est difficile de départager ces deux smartphones sur ce point étant donné que le décompte de pixels ne fait pas tout. Il y a en effet la taille des photosites (les “pixels” directement sur les capteurs), la technologie qui se cache derrière et les capacités de prétraitement directement sur la puce.

Seul le test des deux appareils pourra vraiment vous éclairer sur ce point. Sachant que l’on évite le sujet de l’ultra-grand angle / macro qui tient souvent mieux la comparaison en conditions de bonne luminosité et tend à faire comparativement montre de moins bonnes performances en basse lumière.

Un point vaut toutefois d’être relevé – celui des appels Visio. La technologie de capteur caché sous l’écran disponible sur le modèle de Samsung (en haut du grand écran), a un côté qui plaira aux technophiles. Un capteur qui disparaît la plupart du temps a un côté magique. Mais il faut vraiment souligner que le rendu d’image est moins bon que celui d’un capteur selfie plus classique.

La raison est simple : il y a une couche de pixels OLED directement dessus. Couche qui n’est ni 100% transparente, ni 100% uniforme. Des algorithmes compensent cela, mais si Samsung affiche 4 Mp seulement sur cet écran, c’est très vraisemblablement à cause de cela. Pour des appels Visio plus clairs écran déplié, mieux vaut donc opter pour l’appareil de Google et son capteur logé dans un poinçon discret en haut de l’écran.

Peur de tomber en rade de batterie ?

Avec deux écrans, et autant de capteurs, il est clair que les smartphones pliables ne sont dans tous les cas pas les meilleurs appareils sur le terrain de l’autonomie en utilisation “normale”. Ce sont des appareils hors normes que vous voudrez ouvrir et fermer souvent, dépensant en permanence d’autant la capacité disponible dans la batterie.

Là encore le test des deux smartphones vous éclairera davantage, mais la différence entre les deux appareils n’est a priori pas énorme, malgré un décompte de mAh à l’avantage de Google et de son Pixel 9 Pro Fold. La firme parle toutefois d’une autonomie autour de 24 heures, voire 72 heures avec le mode “ultra économiseur de batterie”. À tester dans les faits.

Au-delà, le Galaxy Z Fold6 se distingue par sa recharge rapide à 25W et sa recharge sans fil inversée à 4,5W, ce qui le rend plus polyvalent pour les utilisateurs soucieux de la recharge rapide et du partage de charge avec d'autres appareils. Vous pourrez ainsi occasionnellement recharger vos écouteurs sans fil, sous réserve que leur boîtier propose la recharge Qi.

Attention quand même, on souligne le côté un peu gadget de la fonctionnalité à ce stade. 4,5 W ne représente vraiment pas une puissance énorme. Recharger votre boîtier sera donc très lent, et supposera qu’il vous reste encore une capacité de charge suffisante. Ce qui, comme nous l’avons établi plus haut, ne sera pas forcément aussi fréquent qu’avec un smartphone classique si vous l’ouvrez et le fermez un peu trop souvent.

Design et ergonomie : vaut-il mieux un Google Pixel 9 Pro Fold ou un Samsung Galaxy Z Fold6 dans votre poche ?

On touche ici à un point qui est très important pour deux utilisateurs. Inutile de gommer la réalité : un smartphone pliable, c’est un peu comme si on reliait deux smartphones avec une charnière. C’est un sandwich de métal, plastique et silicium (surtout ne croquez pas dedans, c’est fortement déconseillé !).

Ce que l’on veut dire par là, c’est que les deux appareils sont dans les deux cas plus épais qu’un smartphone normal. Même si on note que des efforts sont faits dans les deux cas sur le poids et la finesse. Mais la réduction en terme d’épaisseur a ses limites, car il faut que les appareils restent assez rigides et donc durables.

Une fois que l’on a dit cela, il est clair que le Samsung Galaxy Z Fold6 est un peu moins confortable à embarquer dans votre poche au quotidien. Il est plus épais de 2 mm une fois plié. Ce qui ne paraît pas énorme, mais en fonction du pantalon que vous portez, vous ressentirez forcément une vraie différence entre les deux modèles.

Si on met notre grain de sel, on note toutefois que l’ilot des capteurs photo externes du Google Pixel 9 Pro Fold sort davantage du casing que celui de l’appareil de Samsung. Ce qui reste quand même un mauvais point pour le confort.

On imagine facilement cette forme se tatouer temporairement sur votre peau dans un jean serré, si vous le rangez dans votre poche du mauvais côté. Mais le casing de l’appareil de Samsung a aussi ses défauts. Notamment des coins plus anguleux, donc moins doux en cas de rangement dans un espace serré contre votre hanche.

Évidemment sur l’angle du design et du confort, difficile de départager les deux smartphones. Il y a tout de même un peu plus d’options en termes de coloris chez Samsung. Ce qui peut plutôt faire pencher la balance du côté du Galaxy Z Fold6. Chacun verra ici midi à sa porte !

Question prix le Galaxy Z Fold6 peut se trouver nettement moins cher que le Google Pixel 9 Pro Fold, mais…

Avec un prix de vente officiel de 1 999 € le Galaxy Z Fold6 est le smartphone pliable le plus cher de cette sélection. Si vous faites une petite recherche sur le net ou utilisez notre comparateur, vous constaterez toutefois qu’il est possible de trouver la version 256 Go à un tarif bien inférieur chez des revendeurs.

Google propose de son côté un prix de vente officiel 100 € en dessous. Mais il faut remarquer quelque chose : vous tendrez à vouloir garder cet appareil longtemps, avant sans doute de le revendre pour acheter un autre smartphone. Or, la décote est assez rapide du côté du Galaxy Z Fold6 : la faute à un marché plus saturé, entre autres, et un support des mises à jour logicielles un peu moins long.

Si le budget est au centre de votre décision d’achat, on vous recommande donc d’attendre un peu de voir quelle est la décote du côté du Pixel 9 Pro Fold. Car ce dernier bénéficie quand même de 7 ans de mises à jour garanties. Et que le volume de ventes n’est vraisemblablement pas encore au même niveau que chez Samsung. Le tout avec des caractéristiques très à la pointe et des finitions de grande facture.

La loi de l’offre et de la demande étant ce qu’elle est, cela signifie donc probablement que si vous en prenez soin, il sera peut-être possible de le revendre ou de le faire reprendre à un meilleur tarif par la suite que le Galaxy Z Fold6. On trouve des Galaxy Z Fold5 neufs sous la barre des 1 000 € au moment où nous écrivons ces lignes.

Sur Leboncoin, le modèle 512 Go se trouve autour de 850 €. À notre avis il serait donc assez conseillé d’observer un peu ce marché sur quelques mois avant de cliquer sur acheter. Mais si vous ne pouvez pas attendre, sachez simplement qu’une mauvaise surprise est possible (mais pas forcément obligatoire) à la revente d’ici deux ou trois ans.

Conclusion : faut-il acheter le Google Pixel 9 Pro Fold ou le Samsung Galaxy Z Fold6 en septembre 2024 ?

Si vous recherchez une expérience Android pure, avec des mises à jour garanties pendant 7 ans et un appareil présenté comme très tourné vers la photographie, le Pixel 9 Pro Fold est un excellent choix.

L’intégration poussée de l’IA de Google, en particulier dans les retouches photo, est un atout. La partie n’est pas pliée sur ce point : l’expérience IA chez Samsung est d’autant plus excellente qu’elle se base elle aussi (entre autres) sur les modèles Gemini de Google les plus puissants.

Toutefois, la longévité des mises à jour côté Google garantit une expérience optimisée sur le long terme. Notamment pour ceux qui aiment garder leur smartphone plusieurs années avant d’en changer. On parle quand même de 7 années contre seulement 4 du côté de Samsung.

Le choix n’en reste pas moins cornélien : le Samsung Galaxy Z Fold6 se distingue par sa durabilité accrue, avec un indice de résistance à la poussière et la robustesse éprouvée de la charnière.

D’autant que la partie matérielle est, là aussi, de premier ordre. Avec la technologie de stockage UFS 4.0 et une recharge rapide de 25W. De quoi rendre le Galaxy Z Fold6 plus polyvalent dans certains cas.

Nous ne voudrions, au demeurant, pas exagérer ces différences qui seront vécues comme minimes par une grande partie des utilisateurs. Au final, c’est sans doute la question du prix qui risque de causer le véritable uppercut.

C’est pourquoi on vous conseille de rester aussi alerte que malin sur les évolutions de prix que ce soit sur le neuf ou sur le marché de l’occasion. En septembre 2024, le prix constaté du Galaxy Z Fold 6 est souvent inférieur à celui du Pixel 9 Pro Fold chez certains revendeurs.

Ce qui semble pour l’instant à l’avantage des clients de Samsung, mais peut aussi se retourner contre ces derniers lors de la revente. Les volumes étant inférieurs du côté de Google, il est possible qu’au fil des mois, le tarif d’occasion des Pixel 9 Pro Fold restera plus stable.

À vous donc de voir si faire chauffer la carte bleue est une vraie urgence, ou si l’acte d’achat peut encore attendre un ou deux mois. De quoi maximiser votre pouvoir d’achat lorsque vous déciderez de passer à un autre appareil d’ici quelque temps.