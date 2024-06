iPhone 16 Pro Max : préparez-vous à un design de science-fiction, voici les détails

Les spécifications exactes des dimensions, de la taille de l'écran et de l'épaisseur des bords de l'iPhone 16 Pro Max ont fuité. On se dirige vers un design borderless comme jamais vu sur un smartphone commercialisé à grande échelle.

Le nouveau design de l'iPhone 16 Pro Max a déjà été largement documenté ces dernières semaines, et voilà que des détails encore plus précis nous parviennent. Le leaker chinois Ice Universe, réputé pour ses sources fiables au sein des lignes de production de produits tech, a publié les dimensions exactes de l'iPhone 16 Pro Max.

Comme prévu, le modèle le plus haut de gamme de l'offre mobile d'Apple sera plus grand cette année. Ses dimensions seraient de 163,024 mm x 77,575 mm x 8,26 mm, contre 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm pour l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 16 Pro Max serait donc à la fois plus haut et plus large que son prédécesseur, pour une épaisseur à peu près similaire.

“Un form factor sans bords de science-fiction”, pour l'iPhone 16 Pro Max

Ce gain de taille est causé par l'augmentation de la diagonale de l'écran, qui passerait d'environ 6,7 pouces à 6,883 pouces. Ice Universe confirme aussi qu'Apple a réussi à réduire encore plus les bordures entourant la dalle. L'épaisseur de celles-ci serait identique sur les quatre côtés du smartphone, alors que les fabricants ont généralement du mal à proposer une bordure inférieure aussi fine que les autres.

L'épaisseur des bords serait de seulement 1,153 mm sans compter le châssis, et de 2,146 mm en le prenant en compte. À titre de comparaison, les bordures du Galaxy S24 Ultra de Samsung mesurent respectivement 1,55 mm et 3,38 mm. “L'iPhone 16 Pro Max sera le smartphone le plus proche d'un form factor sans bords de science-fiction au monde”, prétend Ice Universe.

Il oublie toutefois qu'avec le Dynamic Island, les iPhone perdent en surface d'affichage par rapport aux smartphones Android et leur poinçon bien plus discret. L'iPhone 16 Pro devrait lui aussi disposer d'un plus grand écran (de 6,1 à 6,3 pouces), et donc de dimensions plus imposantes, mais avec des bordures plus fines.