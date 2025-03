Internet par satellite ? Cette nouvelle entreprise veut faire mieux avec des lasers

Internet arrive parfois difficilement dans certaines zones du monde. Si Starlink utilise des satellites pour connecter ces régions, une autre technologie veut relever le défi d’une manière totalement différente. Taara utilise des faisceaux laser pour transmettre les données à très haute vitesse, sans câbles ni satellites. Et aujourd’hui, cette entreprise issue de Google prend son indépendance pour accélérer son développement.

Rendre Internet accessible partout est un défi de taille. Dans certaines zones, la fibre optique est impossible à déployer à cause de la topographie ou du coût des infrastructures. Jusqu’ici, les solutions alternatives reposaient sur des réseaux mobiles ou des satellites comme Starlink. Mais une autre approche émerge : transmettre les données via des faisceaux lumineux. C’est l’ambition de Taara, un projet initié par Alphabet, maison mère de Google, qui repose sur des lasers pour offrir une connexion rapide sans câbles.

Ce 17 mars 2025, Taara annonce son indépendance et quitte le giron d’Alphabet. L’entreprise, qui opérait jusqu’ici dans l’incubateur X, devient une entité autonome avec le soutien d’investisseurs comme Series X Capital. La société mère de Google conserve toutefois une participation minoritaire. Ce changement stratégique doit permettre à la startup de lever plus de fonds, d’accélérer son déploiement et de nouer de nouveaux partenariats. Avec une présence dans 12 pays, cette dernière mise sur son réseau laser pour s’imposer face aux solutions satellites.

Taara veut révolutionner l’Internet sans fil avec ses lasers

Contrairement à Starlink, qui repose sur un réseau de satellites en orbite basse, Taara utilise des faisceaux laser pour transmettre des données entre deux points fixes. Ses Lightbridges, des boîtiers de la taille d’un feu tricolore, peuvent envoyer jusqu’à 20 Gbps sur 20 kilomètres, sans besoin de poser des câbles. L’objectif est de connecter des zones isolées, des îles ou encore des événements temporaires. Plus récemment, cette même entreprise a annoncé une avancée majeure : une puce miniaturisée utilisant la même technologie, prévue pour 2026, qui rendra ces connexions encore plus accessibles.

Taara affirme que sa technologie peut fournir une connexion 10 à 100 fois plus rapide qu’une antenne Starlink, pour un coût bien inférieur. Son approche présente des avantages : une installation rapide et des coûts réduits, sans dépendre d’une constellation de satellites.

Cependant, Starlink et Taara ne sont pas forcément en concurrence directe. Là où la première couvre de vastes zones isolées, la seconde se concentre sur des connexions rapides et ciblées, idéales pour des villes ou des infrastructures spécifiques. En devenant indépendante, l’entreprise espère désormais convaincre de nouveaux partenaires et accélérer son expansion.