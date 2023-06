Internet : 52 % des 9-11 ans n’ont pas conscience des dangers d’après cette étude

52 % des enfants âgés entre 9 et 11 ans n'ont pas conscience des dangers présents sur Internet. Il s'agit de l'une des données édifiantes partagées par le dernier rapport d'Axa Prévention.

De plus en plus nombreux à surfer sur le net, de plus en plus jeunes et de moins en moins conscients des dangers présents sur la toile. Voilà comment on pourrait résumer le constat réalisé par la dernière étude d'Axa Prévention.

Depuis dix ans maintenant, cet organisme a instauré avec la gendarmerie nationale ce qu'on appelle le Permis Internet, une campagne de prévention qui a permis de sensibiliser pas moins de 3 millions d'élèves aux dangers du web en France. A l'occasion du 10e anniversaire de ce dispositif lancé en 2013, l'association a souhaité faire le point sur les pratiques numériques de nos enfants.

52 % des 9-11 ans se connectent tous les jours à Internet

Pour ce faire, Axa Prévention a soumis un questionnaire en ligne sur un échantillon composé de 1 000 couples et enfants. Ainsi, on apprend notamment que près d'un enfant âgé entre 9 et 11 ans (52%) se connecte à Internet tous les jours ou presque. Fait plus inquiétant, 22% d'entre eux sont déjà inscrits sur les réseaux sociaux. Rappelons que l'accès à Instagram, TikTok, Snapchat et consorts est normalement interdit aux moins de 13 ans…

Dès la 6e, le nombre d'inscrits sur ces plateformes grimpe à 40%. Selon le rapport, ces pré-adolescents sont régulièrement exposés aux contenus suivants :

contenus violents (57 %)

images ou vidéos pornographiques (39%)

contenus dégradants (23%)

Plus de la moitié des élèves n'ont pas idée des risques sur la toile

Mais ce que l'on retiendra surtout de l'étude, c'est bien ce chiffre inquiétant : 52 % des enfants âgés entre 9 et 11 ans n'ont pas conscience des dangers présents sur la toile. Un pourcentage qui a perdu 9 points depuis 2013, signe d'une perte de vitesse dans la prévention et la sensibilisation.

“Ce résultat nous interpelle, mais il est dû à une banalisation de l'usage internet par l'ensemble de la population. En parallèle, il y a une complexification des dangers présents sur la toile”, déclare dans les colonnes du Figaro Eric Lemaire, président d'Axa Prévention.

Malgré tout, le rapport met en lumière une meilleure prise de conscience concernant le cyberharcèlement. En effet, 82 % des élèves (et ce, dès la primaire) connaissent ce phénomène et ses effets. Une amélioration sensible par rapport aux chiffres enregistrés en 2019, soit 78 %. Attention, il reste encore du travail sur ce sujet : 50 % des élèves ne savent pas comment réagir s'ils sont témoins de cas de cyberharcèlement.